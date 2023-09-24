Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном Фото: Александр КОЦ

Земля под ногами врагов будет не только гореть, а станет «мягкой и грязной»

Вооруженные силы Украины не смогли достичь стратегических целей при «наступе» на южном направлении - об этом наконец-то додумались американские чиновники.

Как пишет The New York Times, «в ближайшее время украинская армия столкнется с еще большими трудностями при продвижении вперед», так как осенняя погода сделает землю «мягкой и грязной».

По мнению некоторых чиновников США, Киеву нужен будет перерыв, как минимум, на несколько недель. Чтобы восстановить запасы техники и дать отдохнуть бойцам, слишком уставшим в ходе летнего наступления.

Отмечается, что «заминированные поля оказались эффективны против ВСУ».

И ещё такое вот «свидетельство-просветление»: власти Украины - ну, очень обеспокоены большими потерями, которые могут возникнуть при попытках прорвать оборону Вооруженных сил России, подчеркивает издание.

Как ВСУ потеряли штурмовую группу. «Решили нашу оборону прощупать немного»

Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке (ДНР).

На видео из телеграм-канала Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы ВСУ.

Сообщается, что в ее составе было более десяти военнослужащих.

«Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного», – говорит на видео командир российского подразделения.

И это - становится уже привычным явлением.

Уничтожены крылатые ракеты и боеприпасы с обедненным ураном

Вооруженные силы России за прошедшую неделю уничтожили часть запасов крылатых ракет и боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинским войскам странами запада.

«Снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном», – сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в результате ударов нанесен «значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях».

В министерстве уточнили, что ВС России в период с 17 по 23 сентября нанесли по объектам Вооруженных сил Украины 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.

Атаки ВСУ на Донецком направлении проваливаются и захлёбываются

Вооруженные силы России на Донецком направлении отразили в период с 17 по 23 сентября 28 атак украинской армии, заявило Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, атаки Вооруженных сил Украины были отражены у населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка, при этом ВСУ потеряли более 1 455 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, были уничтожены 16 танков и других боевых машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивных систем залпового огня.

В министерстве также сообщили, что в указанный период ВС России поразили три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.

ПВО России работает без осечки

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в период с 17 по 23 сентября 2023 года.

«За минувшую неделю российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВС России перехватили 46 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Каратели-неонацики драпают к себе в тыл

Вооруженные силы Украины начали выводить подразделения в тыл на Южнодонецком направлении в связи с большими потерями, заявило Министерство обороны России.

«В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений ВСУ в тыловые районы», – сказано в Telegram-канале министерства.

Как объяснили в Минобороны, украинское командование хочет таким образом восстановить боеспособность своих военнослужащих. В ведомстве отметили, что в течение прошедшей недели ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении более 950 бойцов, а также 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии

Бундесвер в Запорожье: «Нихт шиссен!»

Российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

Как сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным «Легенда», боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой. По его словам, разведчики планировали взять «языка», однако оказалось, что все члены экипажа были немцами.

«Обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, остальные погибли. Механик, когда нас увидел, начал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте). Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был», – рассказал российский военный.

Механик объяснил разведчикам, что все члены экипажа являются военнослужащими Бундесвера, а не наемниками. В то время как ему оказывали медицинскую помощь, немецкий военный успел назвать свою бригаду и выдать место ее дислокации. Как отметил доктор разведгруппы, механик танка получил тяжелое ранение, потеряв много крови. Перед смертью он признался, что сожалеет о своем решении поехать на Украину