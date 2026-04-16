Цель - топ-3: Tenet бросает вызов лидерам, расширяя линейку и наращивая сеть

Тенет рассказал о целях и задачах.

Представители российского автомобильного бренда Tenet в беседе с Autonews.ru раскрыли планы компании на 2026 год, включая пополнение модельного ряда и другие инициативы до конца периода.

Сообщается, что стратегической задачей является завоевание более 10 процентов рынка и попадание в тройку ведущих игроков индустрии. Для этого, как уточнили в компании, планируется вывести на рынок новые версии и модификации автомобилей, а также продолжать усиливать дилерскую сеть, не снижая внимания к качеству сервиса и повышению лояльности покупателей.

Также в Tenet сообщили, что в первом квартале они активно развивали финансовые программы для клиентов — в частности, кредитные предложения и услугу трейд-ин.

В начале года бренд уже информировал о скором появлении нового паркетника D-сегмента, а также флагманской модели T9, выпуск которой начнется в первые шесть месяцев 2026-го. Модель Tenet T9, являющаяся по сути адаптированной версией Chery Tiggo 9, получила одобрение типа транспортного средства еще в феврале.

Сам бренд Tenet был основан в феврале 2025 года. Его машины собирают на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. По сути, все модели под этой маркой — это перелицованные автомобили Chery. К примеру, T4 соответствует Chery Tiggo 4 с иной эмблемой, T7 — это видоизменённый Tiggo 7L, а T8 — Tiggo 8 Plus.

В марте 2026 года Tenet отчитался о 50 тысячах реализованных машин за полгода с момента начала продаж. При этом кроссовер T7 стал самым востребованным в своём сегменте по итогам первого квартала.

