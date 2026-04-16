Все по полочкам: страховщики назвали самые угоняемые европейские авто в РФ

Самые угоняемые европейские авто в РФ.

В России продолжается снижение числа угонов автомобилей — эта тенденция наблюдалась по итогам 2025 года и сохраняется в 2026-м. Однако, по данным страховщиков, в текущем году злоумышленники все чаще обращают внимание на премиальные машины. Эта особенность отражается и в статистике самых угоняемых европейских моделей, которую предоставили представители страховых организаций.

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов сообщил Autonews, что по частоте угонов (то есть по доле похищенных машин относительно общего числа застрахованных) среди европейских брендов лидируют люксовые модели. В антирейтинге его компании на первом месте оказался BMW 7-series. Вторую позицию занял Porsche Cayenne, третью — Mercedes-Benz GLS. На четвертой строчке расположился активно импортируемый в РФ BMW X1.

В страховой компании «ВСК» также назвали лидером BMW, но с моделью X7. Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков уточнил, что в первом квартале 2026 года в России было зарегистрировано 3873 новых автомобиля этой марки — это почти вдвое больше, чем годом ранее (рост на 91%). При этом модель X7 заняла четвертое место в рейтинге новинок (349 штук).

Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Максим Дмитриев заявил, что преступники проявляют повышенный интерес к Mercedes-Benz и BMW. Тем не менее в организации затруднились уточнить конкретные модели, пояснив, что они «почти всегда разные».

Аналитики «РЕСО-Гарантия» предоставили свой антирейтинг угоняемых европейских марок: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Land Rover и Skoda. В «Абсолют Страховании» самой угоняемой европейской маркой назвали Mercedes. В страховой компании «Согласие» также отметили Mercedes и Jaguar.

В пресс-службе «Согласия» объяснили это высокой стоимостью запчастей для данных машин на вторичном рынке. Там добавили, что доля новых европейских автомобилей в России заметно сокращается, что напрямую влияет на статистику угонов. В «Ингосстрахе» также сообщили, что количество угонов европейских моделей уже не достигает прежних показателей.

Согласно данным «Ренессанс страхование», география угонов европейских автомобилей сосредоточена в основном в Москве и Санкт-Петербурге — аналогичную информацию привели и в «РЕСО-Гарантия». В «ВСК» же уточнили, что самыми опасными регионами для владельцев таких машин в первые три месяца 2026 года стали Ярославская (21% угонов) и Рязанская (19%) области. Страховщик добавил, что все преступления в первом квартале были зафиксированы в феврале (в 2025 году на этот месяц пришлось 79%).

Ранее сайт KP.RU писал о показе первого автомобиля Volga, о предложении лишать прав за нештатный ксенон, о росте продаж электромобилей.