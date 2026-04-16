Данные эксперта: сколько «Москвичей» новой серии продали в России

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, что с момента старта реализации автомобилей «Москвич» новой серии «М», начавшегося в марте 2026 года, было продано 182 единицы.

По его словам, за неполный месяц (на 12 апреля) в России зарегистрировали 182 новых «Москвича», из которых 101 экземпляр пришелся на модель М70 и 71 штука — на М90. При этом он уточнил, что чуть более половины этих машин оформлены на юридических лиц.

Согласно данным Целикова, свыше 30 процентов новых автомобилей (58 штук) поставили на учет в Москве и Подмосковье. Среди остальных регионов наибольшую активность проявили Ставропольский край, Свердловская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В Сибирь, как отметил эксперт, доехали только четыре машины, а на Дальнем Востоке не зарегистрировано ни одного «Москвича».

Напомним, что производитель «Москвич» в начале марта 2026 года запустил продажи кроссоверов новой линейки «М» — моделей М70 и М90. Их минимальная стоимость составила 2,69 миллиона и 3,86 миллиона рублей соответственно. Ранее автопроизводитель информировал, что данные модели представлены в 60 дилерских центрах по всей стране.

