Pajero Sport продают в РФ после ухода японского автогиганта: варианты и цены

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который прежде официально поставлялся в Россию, все же остался в продаже после ухода японского автогиганта. Потенциальные покупатели могут выбрать как машины, уже находящиеся в наличии, так и автомобили из ближайших партий, сообщают «Автоновости дня».

Наиболее низкая цена на японский SUV зафиксирована у частного продавца из Костромы — 3 400 000 рублей. За эту сумму предлагается полноприводная семиместная машина в начальной комплектации. В оснащение входят 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, тканевый салон, кожаная оплетка мультифункционального руля, климатическая установка, круиз-контроль, а также мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

Под капотом установлен 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 136 лошадиных сил, представляющий собой дефорсированную версию мотора 4D56. Двигатель работает в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В других городах цены на аналогичный автомобиль выше: в Благовещенске — 3 965 000 рублей, в Казани — 4 148 000 рублей, во Владивостоке — 4 430 000 рублей.

Помимо базовой модификации, на рынке представлены версии с более современным 2,4-литровым дизелем MIVEC, выдающим 181 лошадиную силу. Этот мотор оснащается цепным приводом газораспределительного механизма и сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» Aisin.

Такие внедорожники с 181-сильным двигателем стоят существенно дороже. В Якутске машину можно заказать за 3 950 000 рублей, в Екатеринбурге — за 4 885 000 рублей. Крупные дилеры также имеют подобные варианты в наличии. В Нижнем Новгороде пара экземпляров продаётся по 6 199 000 рублей, а в Москве минимальный ценник достигает 6 750 000 рублей.

