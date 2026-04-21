Две модификации, но без гибрида: обновленный Changan Uni-V выходит на рынок РФ

Началась подготовка к старту продаж в России обновленного Changan Uni-V. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители российского офиса Changan, премьера обновленного лифтбэка Uni-V в РФ состоится до конца первой половины 2026 года. Более точные сроки уже известны: пятидверка дебютирует в двадцатых числах мая.

В прошлом году официальные дилеры Changan реализовали в России почти 65 тысяч новых автомобилей. Основной объем продаж пришелся на кроссоверы, которые составляют подавляющее большинство в модельном ряду. Однако от машин с другими типами кузова китайцы отказываться не планируют. Совсем скоро бренд представит рестайлинговый лифтбэк Uni-V, который в Китае называют новым поколением.

Журналистам во время пресс-тура в Поднебесную показали гибридную версию модели, однако в России она продаваться не будет. На наш рынок привезут только бензиновые модификации.

Габариты базовой пятидверки не изменились: длина — 4680 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм, колесная база — 2750 мм. Дорожный просвет составляет 152 мм, снаряженная масса — 1490 кг. Объем багажника — минимум 380 литров. По части силовых агрегатов в России все останется по-прежнему: под капотом будет установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 181 лошадиная сила и крутящим моментом 280 Н·м (мотор потребляет 92-й бензин). Агрегат работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Будет и вторая, более мощная модификация. Из-за другого внешнего обвеса она чуть длиннее — 4740 мм. Двухлитровый двигатель развивает 235 лошадиных сил и 390 Н·м крутящего момента. Коробка передач здесь иная — классический восьмиступенчатый автомат. Привод у старшей версии Uni-V останется передним.

Оснащение обновленного Uni-V для российского рынка в Changan пока не раскрывают. Цены, разумеется, тоже. Однако известно, что пятидверка будет локализована в нашей стране — производство наладят на калининградском заводе «Автотор».

Добавим, что нынешний Changan Uni-V предлагается в России в четырёх комплектациях: «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно». За младшую версию просят от 3 189 900 рублей без учета скидок по специальным предложениям.

Ранее сайт KP.RU писал о показе первого автомобиля Volga, о предложении лишать прав за нештатный ксенон, о росте продаж электромобилей.