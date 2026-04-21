Обновленный Forland 12 идет в РФ: все детали доработки под страну

Китайский грузовик оптимизируют под РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Грузовой автомобиль Forland 12 будет доработан с учетом российских эксплуатационных условий. Компания АО «МБ РУС», являющаяся эксклюзивным дистрибьютором марки Forland на отечественном рынке, приступила к адаптации обновленной 12-тонной модели.

В рамках подготовки машины к местным реалиям планируется установить усиленную раму и модернизированную подвеску. Эти меры позволят грузовику уверенно справляться с повышенными нагрузками и сложными дорожными условиями.

Как сообщает пресс-служба дистрибьютора, новинка отличается оптимизированной снаряженной массой. Ее показатель варьируется в диапазоне 4030–4210 килограммов, тогда как полная масса достигает 11 990 килограммов.

Благодаря значению «11 990» автомобиль не попадает под действие системы «Платон», которая взимает плату с грузового транспорта, чья разрешенная максимальная масса превышает 12 тонн.

Приводится в движение Forland 12 четырехсполовинным дизельным двигателем Cummins, развивающим крутящий момент 760 Н·м. В паре с ним работает восьмиступенчатая механическая коробка передач. Такое сочетание, по заявлению производителя, обеспечивает баланс между динамикой разгона и топливной экономичностью.

Ранее сайт KP.RU писал о показе первого автомобиля Volga, о предложении лишать прав за нештатный ксенон, о росте продаж электромобилей.