«Семерка» против «Рио»: что происходило на рынке б/у машин в марте 2026 года

Показатели рынка б/у авто в РФ в марте.

В марте 2026 года российские граждане приобрели 475 тысяч легковых автомобилей, находившихся в эксплуатации. Этот показатель на 15,3 процента превышает результат предыдущего месяца и на 6 процентов выше уровня марта прошлого года, сообщает «Автостат».

Лидерство по традиции удерживает отечественная LADA: за первый весенний месяц было продано 111,9 тысячи таких машин с пробегом. На втором месте сохраняется японская Toyota с показателем 50,3 тысячи единиц. Далее с близкими результатами следуют корейские бренды Kia и Hyundai (25,3 тысячи и 25,1 тысячи соответственно). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (21,4 тысячи). В топ-10 все марки демонстрируют рост относительно уровня предыдущего месяца. Исключение составляет Kia (+9,1 процента), тогда как у остальных брендов прирост превысил 10 процентов. В годовом сопоставлении отрицательная динамика зафиксирована только у LADA (минус 7,8 процента), тогда как лучше других к марту 2025-го прибавили Chevrolet (+26,9 процента) и Volkswagen (+24,5 процента).

Самой востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей в начале весны оказался седан LADA 2107. В марте жители страны приобрели 9,4 тысячи «семерок». Далее расположились корейские Kia Rio (8,7 тысячи) и Hyundai Solaris (8,6 тысячи). В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта также попали внедорожник LADA 4x4 (8,6 тысячи) и Toyota Corolla (8,3 тысячи). По сравнению с февралем все модели показали положительную динамику, причем только у «корейцев» рост оказался менее 10 процентов. Относительно марта 2025 года снижение демонстрируют лишь три модели: седан LADA 2170 «Приора» (минус 8,5 процента), хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (минус 16,2 процента) и седан LADA 2107 (минус 20,8 процента). У остальных семи позиций отмечен рост, а сильнее всего он у Toyota Corolla (+19,7 процента).

Что касается итогов первого квартала 2026 года, то за этот период россияне стали владельцами 1 миллиона 324 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,6 процента больше, чем за три месяца прошлого года.

