Китай вытесняет японцев: что происходит с заводами Honda в Поднебесной

Хонда может закрыть заводы.

Японский автоконцерн Honda Motor намерен существенно сократить объемы производства машин с бензиновыми двигателями.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники, уже в июне прекратит свою работу один из заводов компании — совместное предприятие с китайской компанией GAC.

Кроме того, представители Honda изучают возможность временной приостановки деятельности еще одного предприятия. Речь идет о совместном производстве с Dongfeng Motor Group. Указанные меры могут быть реализованы до конца следующего года.

По мнению экспертов, эти шаги свидетельствуют о постепенном ослаблении позиций Honda на одном из ключевых для нее рынков. Основная причина — усиливающаяся конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, которые активно теснят иностранные бренды.

