Выкладки экспертов: сколько грузовиков, автобусов и «легких коммерсантов» в РФ

Сколько коммерческой техники зарегистрировано в РФ.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» представили обновленный маркетинговый отчет «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», в котором подведены итоги 2025 года.

Статистические данные сгруппированы по трем категориям: легкая коммерческая техника, грузовые автомобили и автобусы. Такая разбивка позволяет получить более полную картину парка коммерческого транспорта в стране.

Кроме того, она обусловлена тем, что значительную долю в структуре как грузовиков, так и автобусов занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые в соответствии с европейской классификацией относятся к категории LCV.

По состоянию на 1 января 2026 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано в общей сложности почти 8 миллионов единиц коммерческой техники. Более половины этого парка (51 процент) приходится на легкие коммерческие автомобили — их насчитывается 4,04 миллиона штук. Немногим меньше (45 процентов) в стране числится грузовиков: 3,57 миллиона экземпляров. Оставшаяся часть (4 процента) принадлежит автобусам, которых насчитывается 0,33 миллиона единиц.

