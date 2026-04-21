Диагностика и замена деталей: FAW отзывает 14 тысяч седельных тягачей в РФ

В России отзывают более 14 тысяч грузовиков FAW.

Официальный представитель китайского производителя FAW на российском рынке — ООО «ФАВ — Восточная Европа» — инициировал отзывную кампанию, под которую попадают более 14 тысяч грузовых автомобилей модели CA4180. Машины были реализованы в период с июня 2023 года по июль 2025 года.

Причина — устранение документарных нарушений, выявленных в ходе проверки, а также проведение дополнительной диагностики. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В сообщении ведомства уточняется, что отзыву подлежат 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Из них 6 579 автомобилей не были поставлены на государственный регистрационный учет (к их VIN-кодам прилагается перечень), а 7 521 машина была реализована в указанный период. Причина отзыва — несоответствие транспортных средств ряду правил ООН: № 13-11, № 51-03 и № 121-00.

В Росстандарте добавили, что на всех транспортных средствах будет проведена диагностика тормозных камер. При необходимости их заменят вместе с энергоаккумуляторами. Также специалисты проверят состояние выхлопной системы и при обнаружении неисправностей заменят глушители. Кроме того, предусмотрена замена органов управления — многофункционального подрулевого переключателя (отвечающего за ближний и дальний свет) и блока управления климат-контролем.

Согласованная программа мероприятий, как отметили в агентстве, также включает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей FAW типа CA4180.

Уполномоченный представитель производителя проинформирует владельцев машин, попадающих под отзывную программу. При этом собственники могут и самостоятельно, не дожидаясь уведомления от дилера, проверить на сайте Росстандарта, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого достаточно сопоставить VIN-код своей машины с перечнем, опубликованным в рамках кампании.

Все работы будут проводиться бесплатно, подчеркнули в Росстандарте.

