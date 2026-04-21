Новый гибридный кроссовер Volvo XC70 дебютирует в РФ: все особенности модели

Как сообщили Autonews.ru в официальном дилерском центре Volvo M1, премьера кроссовера Volvo XC70 следующего поколения в России намечена на 25 апреля 2026 года.

В компании пояснили, что в основе модели лежит новая супергибридная архитектура SMA, позволяющая комбинировать три электрических мотора с двигателем внутреннего сгорания. Полноприводная версия Volvo XC70 PHEV оснащается батареей емкостью 39,6 киловатт-часа. Общий запас хода достигает 1,2 тысячи километров, при этом на одной электротяге автомобиль способен проехать до 212 километров.

Гибридная система включает три электромотора и 1,5-литровый турбодвигатель от Geely. Первый электродвигатель генерирует энергию для аккумулятора, второй установлен на передней оси, третий — на задней. Суммарная отдача такой установки составляет 462 лошадиные силы. Разгон с нуля до сотни у XC70 в этой конфигурации занимает 5,4 секунды.

Новый Volvo XC70 был представлен еще летом 2025 года. Тогда стало известно, что новинка не имеет ничего общего со своим предшественником. Вместо универсала модель превратилась в семейный кроссовер D-сегмента, заняв нишу между XC60 и XC90.

Помимо уникальной гибридной системы, XC70 получил трехступенчатую трансмиссию DHT. Ее главная особенность — возможность подключать ДВС напрямую к колесам уже на скорости 20 километров в час. Для гибридов это очень низкий порог (у большинства аналогов такая опция доступна примерно после 60 км/ч).

Автомобиль собирают в Китае, на заводе в городе Тайчжоу.

