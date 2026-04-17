Артиллерия и операторы беспилотников группировки войск «Север» прикрывают штурмовиков при взятии харьковского села Зыбино.

На представленной в военном ведомстве записи можно увидеть, как артиллерия и операторы беспилотников группировки войск «Север» прикрывают штурмовиков при взятии харьковского села Зыбино, что на правом берегу реки Волчья. Наши воины работают с подготовленного плацдарма - освобожденного несколькими днями ранее села Волчанские Хутора. Бьют метко врага по пристрелянным ориентирам.

«Перед наземной операцией наши воины нейтрализовали украинские дроны, а артиллерия и операторы комплексов БПЛА уничтожили огневые точки и резервы противника. После занятия села, штурмовики провели тщательную зачистку местности, включая дома и подвалы», - комментируют кадры в Минобороны России.

Кадры боёв за село Зыбино в Харьковской области опубликовало Минобороны

На кадрах можно увидеть, как ювелирно наши воины заводят беспилотники прямо в укрытия и блиндажи противника. С первых ударов поражают автомобили и орудия.

Сейчас воины группировки «Север» продолжают расширять зону безопасности в Сумской и Харьковской области. Ежедневно наши подразделения продвигаются вглубь оборонительных порядков ВСУ, вытесняя украинские формирования от государственной границы для обеспечения безопасности гражданского населения.

Напомним, только за минувшую неделю подразделения группировки войск «Север» уничтожило более 1085 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 1195, «Южной» группировки войск - 1085, «Центр» - 2090, «Восток» - 1555, «Днепр» - 250.

По всей линии боевого соприкосновения за семь суток было выведено из строя более 7260 украинских боевиков иностранных наемников, 135 бронемашин, сбито 1665 украинских дронов и 60 авиабомб.

Маленькие дроны корректируют планирующие авиабомбы

Прибалты, визжа, побегут в Совбез ООН — а у нас все аргументы готовы. «Беспилотное безумие» приведет к катастрофе в Европе

В Минобороны РФ показали боевую работу одной из самых мощных артсистем в мире