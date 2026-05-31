Калюжный вернулся из армии, Волочкова потеряла волосы на сцене, а SHAMAN заставил иноагентов петь про Россию: главные события шоу-бизнеса

Глеб Калюжный вернулся из армии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя в шоу-бизнесе получилась по-настоящему контрастной. Глеб Калюжный вернулся из армии заметно повзрослевшим, но неожиданно остался без собственного жилья. Тем временем Анастасия Волочкова устроила концерт с внезапным «полетом» шиньона прямо на сцене, а SHAMAN вновь заставил говорить о себе весь интернет после клипа, где ему неожиданно начали подпевать иноагенты. Не обошлось и без нового скандала вокруг Яны Кошкиной и ее мамы Марго.

Глеб Калюжный вернулся из армии

26 мая актер Глеб Калюжный официально вернулся со службы в Семеновском полку. На перроне актера встречали мама Наталья Калюжная с цветами, коллеги и звезда «Сватов» Николай Добрынин. Сам артист появился в армейской форме, заметно возмужавший и в отличном настроении.

Правда, почти сразу выяснилось: жить Калюжному сейчас фактически негде. Как рассказала мама актера, свою квартиру он подарил родственнице, переехавшей из Казахстана. Родные предлагали Глебу пожить у них, но актер отказался и решил снимать жилье самостоятельно. Сам Калюжный после дембеля уже строит большие планы. По словам артиста, сейчас он собирается вернуться к музыке и съемкам, а уже летом выйдет фильм «Дед Фомич» с его участием.

Яна Кошкина вновь оказалась в центре скандала из-за мамы

Яна Кошкина вновь оказалась в центре скандала Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

История с мамой Яны Кошкиной Марго получила новое продолжение. На этот раз зрителей шоу «Сокровища императора» возмутили вопросы о сестрах Авериных и Олимпиаде в Токио. Во время разговора Марго неожиданно поинтересовалась у гимнасток, почему их называют олимпийскими чемпионками, если золото они не выиграли. Тема оказалась слишком болезненной для поклонников спорта, соцсети буквально взорвались обвинениями в адрес семьи Кошкиной.

Сама Яна позже записала оправдательное видео, где подчеркнула, что считает сестер Авериных великими спортсменками и не хотела никого унижать. При этом большую часть ответственности актриса все же переложила на маму, заявив, что была против обсуждения этой темы в эфире

У Волочковой прямо на сцене отвалились волосы

Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова заставила публику обсуждать свое выступление. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандальная балерина Анастасия Волочкова снова заставила публику обсуждать свое выступление. Во время концерта в столичном клубе у балерины внезапно слетел шиньон. Впрочем, сама Волочкова превращать ситуацию в драму не стала. Заметив упавший на пол клок волос, артистка громко рассмеялась и тут же начала шутить со сцены: «Спасибо всем, кто сделал мне шиньон! И спасибо его величеству Случаю, который смахнул его с моей головы».

Позже балерина призналась, что после концерта у нее случилась настоящая истерика. При этом проблемы с волосами для Волочковой давно не новость, ранее артистка уже рассказывала о последствиях неудачного наращивания.

SHAMAN выпустил клип с иноагентами

SHAMAN выпустил новый клип Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главную музыкальную провокацию недели устроил SHAMAN. После нескольких дней загадок с «секретной папкой» певец наконец представил клип на песню «Россия-мама». В ролике артист появляется в образе человека, напоминающего сотрудника спецслужб, а в финале при помощи ИИ создается эффект, будто признанные в России иноагентами Моргенштерн*, Земфира*, Оксимирон* и другие публичные фигуры подпевают SHAMAN строки про Россию.

После премьеры певец высказался максимально жестко: «Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию».

T-Killah во второй раз стал отцом

T-Killah во второй раз стал отцом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Едва ли не самой счастливой новостью недели стало пополнение в семье рэпера T-Killah и его жены Марии Беловой. 20 мая у пары родился второй сын, которого назвали Назаром. Сразу после родов супруги поделились трогательными кадрами из палаты, а позже артист показал и первое фото новорожденного с трехлетним сыном Иваном-Лионелем. Старший брат бережно держал малыша на руках и буквально светился от счастья. «Самое милое, что я видел в своей жизни, — это встреча Вани с Назаром!» — признался T-Killah.

* Физическое лицо, признанное иноагентом

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