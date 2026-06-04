В Европе началась борьба за звание «любимой жены» Трампа. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Странную новость сообщил Bloomberg: главные европейские союзники Украины разрабатывают совместно с ней планы по вовлечению России в переговоры о прекращении конфликта. Агентство, ссылаясь на источники, утверждает, что представители Германии, Франции и Великобритании обсуждали возможность таких переговоров с участием обеих сторон.

«ПОСОБИТЕ, ЧЕМ СМОЖЕТЕ!»

Тут сразу много вопросов.

Первый – а что, никаких переговоров об этом не шло? Европейцы, выходит, в упор не видят Трампа с его планом урегулирования конфликта, который до недавнего времени весьма активно обсуждался в том числе и в трехстороннем формате Москва-Вашингтон-Киев.

Второй. Насколько известно, европейцев за стол уже существующих переговорных форматов так и не позвали. Они даже не скрывали, что сильно переживали по этому поводу. Выходит, не дождавшись приглашения, решили организовать «альтернативное мероприятие», куда собираются сами приглашать тех, кто их не пригласил. Но речь только о России. С Америкой у Европы сейчас такие терки, что Трамп на этих переговорах ей не нужен.

Еще одна закавыка. Кремль, «авторитетно утверждают» источники Bloomberg, якобы испытывает сильное давление со стороны ВСУ, насылающих дроны на Россию. То есть, получается, украинцы так прижали русских, что те сами к новому столу переговоров поползут?

При этом, разумеется, системные и предельно жесткие удары по военным объектам на Украине, которые наносит Россия после преступления Зеленского в Старобельске, иностранная пресса не замечает. Мешают они представить Москву проигрывающей стороной.

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS.

На фоне надрывных просьб просроченного к союзникам в последние дни «Пособите с ПВО, чем сможете!» тезис о «битой» Москве выглядит глупо. Но еще более гулким абсурдом предстает утверждение о том, что, предлагая начать переговоры, союзники стремятся избежать «еще одной тяжелой для Украины зимы с интенсивными российскими ударами по энергетической инфраструктуре».

Ну и уже для явной развлекухи, потому что воспринимать все это всерьез трудно, втюхиваются тезисы: дескать, окончательное решение, следует ли договариваться с Россией, остается за Зеленским. Европейцы не будут давить на него – пусть сам решает, добивать ли Москву на фронте или пригласить за стол переговоров. В ближайшее время лидеры Великобритании и Германии, чья репутация рассыпается на глазах, проведут по этим вопросам переговоры с президентом Франции, чья репутация уже давно в прошлом. А точку поставит, надо полагать, сам нынешний повелитель Всея Европы – Зеленский.

РАЗБРОД И ШАТАНИЯ

Все-таки участники любого процесса определяют его суть: если среди них профессиональный комик, то любая трагедия превращается в трагифарс.

В фарс превращается и единогласное обвинение России европейцами в том, что это она насылает свои дроны на просторы соседних государств, последним из которых была Румыния. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна была готова сбить украинские беспилотники, летевшие вчера на Петербург, если бы они нарушили финское воздушное пространство. Разведка, по его словам, вовремя узнала о готовящейся атаке.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Фото: IMAGO/Markku Ulander/www.imago-images.de/Global Look Press

Здесь главное: принадлежность дронов Украине даже не подвергается сомнению. Поэтому бездоказательные стенания по поводу «российской атаки» на румын предстают чисто в истерико-пропагандистском виде.

Ну и еще один фарс – борьба европейцев за право быть «любимой женой» Трампа. Под сурдинку «серьезных обсуждений» создания собственного военного блока, в который американцев не пригласят, поскольку они стали ненадежным союзником и грозят вывести свои войска из Европы, сразу две страны ЕС/НАТО хватают хозяина Белого дома за фалды и умоляют: «Не осироти, родимый!»

В среду Польша объявила, что официально обратилась к США с просьбой создать на ее территории постоянную военную базу, воспользовавшись решением президента Дональда Трампа направить в страну еще 5000 американских военных. Польский министр обороны Косиняк-Камыш на пресс-конференции заявил: «окончательные решения еще не приняты, но мы на верном пути» и Варшава «сделает все возможное для расширения американского военного присутствия».

Сообщая об этом, Politico замечает: «Администрация Трампа отказывается от военной поддержки Европы и, похоже, готова делать это таким образом, чтобы наносить политический ущерб своим оппонентам, одновременно поддерживая идеологических союзников, таких, как правый президент Польши Кароль Навроцкий».

Но польский премьер Дональд Туск, политический оппонент президента, считает, что «переманивать» американских солдат, покидающих союзную Германию, нехорошо.

В борьбу за благосклонность Трампа вступила и Литва. Она ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы он разместил у нее свое ядерное оружие, сообщил во вторник министр обороны этой страны.

Вильнюс даже выразил готовность пересмотреть конституцию Литвы, которая запрещает размещать оружие массового поражения на ее территории. А перед этим американцы запланировали вывод тысячи своих военнослужащих с литовской земли. И там сразу в слезы: «Да нам без вашей ядерки не жить!».

У кого-то еще есть вопросы о нерушимом единстве Европы, готовой даже без США до победного конца помогать Украине в борьбе с Россией?

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