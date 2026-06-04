Еще один сериал про табу в СССР: Проект «Затмение» посвящен вспышке черной оспы в Москве 60-х

Сериал «Затмение» посвящен вспышке черной оспы в Москве. Такое действительно было. Фото: Первый канал.

Конечно, всегда интересно то, что под запретом. И даже без отсылок ко временам Адама и Евы можно понять — сериалы, где разбирается (якобы) запрещенное в СССР под страхом смерти всегда обыграют самые милые и правдивые мелодрамы, смешнейшие комедии или глубокие драмы. Почему? Людское любопытство. Зрителю нравится, когда ему подсовывают миф, и его же потом раскручивают.

Так было с нашумевшим американским «Чернобылем» (HBO) — чистой сказкой с 5% исторической правды. Так было с «Нулевым пациентом» (Кинопоиск), где воспроизводился заезженный штамп про всемогущую руку каджеби, заслонившую огромную страну от правды.

Советский политический плакат «За Родину!», созданный художником Алексеем Кокорекиным в 1942 году

А теперь в эфир выходит еще один проект, эксплуатирующий советское запретное — сериал «Затмение» (Первый канал) посвящен вспышке черной оспы в Москве. Такое действительно было. В декабре 1959 года во Внуково сел самолет из Индии — в нем домой вернулся известный советский художник Алексей Кокорекин («За Родину!», «Смерть фашистской гадине!» и другие плакаты времен Великой Отечественной войны — его работа), дважды лауреат сталинской премии. 53-летний гражданин перед вылетом в экзотическую страну должен был сделать необходимые прививки, но, вероятнее всего, просто уговорил медиков поставить отметку о вакцинации. В поездке Алексей Алексеевич присутствовал на церемонии сожжения индийского брахмана, который умер от черной оспы. А зря.

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

К утру 29 декабря Кокорекин умер. На тот момент черная оспа — сильнейшее инфекционное заболевание, одним из симптомов которого являются черные пузыри с жидкостью —считалась давно побежденной болезнью: с заразой путем всеобщей вакцинации справились еще в 1936 году. Но так только казалось. После художника похожие симптомы обнаружили у сотрудницы регистратуры больницы, затем у врача, проводившего осмотр, и даже мальчика, который лежал на другом этаже больницы, но рядом с вентиляционным отверстием из палаты Алексея Алексеевича. Так все и началось (и разрешилось благодаря подвигу советских врачей и всех причастных за 19 дней — через мощнейшую кампанию по вакцинации)...

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

Сериал «Затмение» покажет напряженную работу всей страны — и властей, и медиков, и спецслужб — по установлению причины эпидемии. И, конечно, пресечению. Потому что на фоне распространения болезни в столице СССР расцветает еще одна эпидемия — черного рынка медицинских услуг: где нет прописки, больничных карт и права на спасение.

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

На дело назначают офицера госбезопасности Бориса Шилова (Дмитрий Миллер), у которого с болезнью личные счеты — страшная зараза унесла жизни его близких. Раскручивая по ниточкам запутанный клубок, он все больше понимает, что Москва действительно находится в фазе затмения — и пытается спасти ситуацию. Помогает ему профессор-инфекционист Полонский (Сергей Юшкевич).

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

— Параллельно с расследованием Шилова развивается линия его дочери Насти (Вероника Устимова) и фарцовщика Эда: мир стиляг, пластинок и первой свободы, контрастирующий со смертельной опасностью, — раскрывает часть интриги режиссер Игорь Кагрманов. — В центре сюжета — разные социальные группы: художница, привезшая заразу из Индии, жена крупного чиновника, скупающая контрабандные вещи для тиражирования. Мы тщательно воссоздавали эпоху — коммуналки, комиссионки, подпольные тусовки. Фильм не про вирус, а про людей, оказавшихся на краю. И про то, что значит выжить в экстремальных условиях.

Одну из представительниц богемы — художницу Княжинскую, которой тоже коснулась страшная болезнь, сыграла Александра Никифорова («Тихие воды», «Доктор Краснов», «Менталистка»). Именно она «заменяет» в сюжете советского плакатиста Кокорекина, с которого и началась эпидемия.

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

— Моя героиня — художница с бойким характером и острым умом, но именно ее любопытство сыграет роковую шутку, — объясняет актриса. — Привилегированная, обласканная властью, она воображает себя героиней Серебряного века — играет в декадентство, ищет опасных приключений, не догадываясь, чем это обернется. В фильме у меня немного сцен, но надеюсь, что зрители запомнят эту историю. Она о том, как легкомысленный поступок одного человека способен перечеркнуть множество судеб.

Фото: кадр из сериала «Затмение» / Первый канал

Кроме перечисленных артистов в проекте заняты Анна Попова, Борис Каморзин, Инга Оболдина, Арсений Робак, Владимир Стеклов, Михаил Тарабукин и другие.

«Затмение» (Первый, Кинопоиск, Kino1tv.ru) — с 10 июня

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