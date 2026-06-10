KP.RU публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 11 июня. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 11 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 766 дронов

2. В украинской МИДе умоляют Варшаву не дуться

3. Мерседес полюбил производителя дронов для Киева

4. Расходы режима на войну бьют рекорды

5. Омбудсмен тонет в жалобах на садистов-военкомов

6. «Гении» незалежной придумали «замену» ракет для Patriot

7. Удар по Севаcтополю разрушил панораму

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 11 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 230 националистов. Сожгли бронемашину «Казак» и израильскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.

Подразделения «Запада» вывели из строя до 210 боевиков. Подбиты три бронемашины и две САУ «Гвоздика».

«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: 160 солдат и офицеров, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия.

На счету «Центра» свыше 285 человек. В утиль отправлены САУ «Богдана» и аргентинская реактивная система залпового огня «СР-30».

«Восток» выбил из рядов ВСУ более 455 бойцов. На металлолом ушли четыре бронемашины и семь автомобилей.

«Днепр» упокоил до 40 боевиков. Разбил орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 14 управляемых авиабомб. Поразили четыре крылатые ракеты «Фламинго». Приземлили 766 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 11 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Спикер самостийного МИДа молит Варшаву смягчиться

Георгий Тихий, спикер украинского МИД, взывает к Польше «не дать историческим спорам разрушить союз с Варшавой». Ведь от этой ссоры выиграет Москва — а такого допустить нельзя. Так Тихий укорил поляков в жесткой реакции на громкий скандал с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА*». По словам чиновника, Польша - стратегический союзник Украины, который ее поддерживал с начала СВО. И за последнее время стороны сделали немало шагов для взаимопонимания. Спикер МИД заливался соловьем: «Что мы ищем в прошлом? Если поводы для разъединения - мы их найдем. Если поводы для противостояния общему врагу сегодня - мы их тоже найдем. Мы хотели бы концентрироваться на второй части». А не хотели за Волынскую резню покаяться?

Мерседес подружился с производителями дронов для Киева

Der Spiegel сообщает, что автоконцерн Mercedes нашел себе нового дружка с украинским душком. Автогигант берет под крыло мюнхенский стартап Tytan Technologies. Эти баварцы, которые помнят Адольфа, поставляют дроны-перехватчики Киеву. Вместе с этими доброхотами на Mercedes хотят создать мобильные группы антидронной обороны на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Машины оснастят системами Drone Defender от мюнхенского стартапа. И вот эти группы будут защищать объекты критической инфраструктуры ФРГ от дронов. А завтра они будут рассекать по Банковой?

Расходы режима на оборону бьют рекорды

Украинский премьер Юлия Свириденко признала, что расходы на оборону в этом году станут рекордными. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский премьер Юлия Свириденко признала, что расходы на оборону в этом году станут рекордными. Они достигнут 4,4 трлн гривен. В своем Telegram-канале глава правительства написала, что финансирование увеличится более чем на полтора трлн гривен. Руководитель кабмина рассыпалась в благодарностях депутатам Рады за то, что они дружно поддержали изменения в бюджет страны на 2026 год. Свириденко указала, что 2,3 трлн гривен направят на закупку вооружений и военной техники. А почти полтора триллиона — на «денежное обеспечение наших военнослужащих». Откуда деньжата? Премьер не скрывает: Киев получит от партнеров 45 млрд евро до конца года. Из них 31,8 млрд направят на поддержку обороноспособности страны. Нищие духом, но гордые безумием.

Омбудсмена незалежной завалили жалобами на ТЦК

Дмитрий Лубинец занимает расстрельный пост уполномоченного Верховной рады по правам человека. Омбудсмен только за пять месяцев 2026-го получил более трех тысяч жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования. Он заявил, что это лишь прямые обращения граждан о свинстве военкомов. А дикие нарушения, выявленные офисом уполномоченного с помощью СМИ, соцсетей и свидетельств граждан в эту статистику не попадают. И тогда, говорит Лубинец, «эту цифру можно смело умножать на три». Число обращений по вопросам мобилизации выросло почти вдвое. Украинцы жалуются на повсеместное применение физической силы сотрудниками ТЦК и использование ими балаклав. Накануне военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова поведала, что не менее 7% бойцов ВСУ мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. А что они так на язык осмелели?

В незалежной придумали замену ракетам Patriot

Financial Times не скрывает радости: Киев испытал зенитную ракету класса «земля-воздух». Она может стать альтернативой американской ЗРК Patriot. По данным издания, печально известная фирма Fire Point на днях провела первые летные испытания зенитной ракеты FP-7.x. Соучредитель компании Денис Штилерман заявил, что пуски были «довольно успешны». Стоимость «значительно ниже», чем у американской Patriot или франко-итальянской SAMP-T. Цена одного «украинского» перехватчика - 700 тысяч, а ракета Patriot PAC-3 стоит 3,8 млн. долларов. Рассчитывают, что серийное производство стартует в августе - «при условии поставок инфракрасной головки наведения» из ФРГ. Штилерман уверяет, что Fire Point готов производить по три ракеты в сутки с конца лета. Если немцы подсобят. А они подсобят, недобитки...

Киев ударил по панораме «Оборона Севастополя»

Организация по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осторожно осудила удар дронов ВСУ по зданию исторической панорамы в городе русской воинской славы. Фото: REUTERS.

Организация по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) осторожно осудила удар дронов ВСУ по зданию исторической панорамы в городе русской воинской славы. В заявлении ее пресс-службы говорится: «ЮНЕСКО выражает озабоченность в связи с сообщениями о повреждении исторического музея «Панорама обороны Севастополя». Но тут же добавили, что сейчас у организации нет доступа к району, где расположен поврежденный объект, и ее специалисты не могут «проверить обстоятельства данного инцидента». А обстоятельства таковы: в три ночи 10 июня ВСУ ударили дроном с кумулятивным зарядом по зданию музея панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Пламя охватило более 600 квадратных метров. Параллели с бомбежками фашистов этого здания 84 года назад очевидны.

*Организация запрещена в России, признана экстремистской

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