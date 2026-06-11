«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 12 июня. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 мая:

1. Новости с фронта: освобождены Охримовка и Роскошное

2. Раду одолело беспокойство

3. В Киеве троллят Трампа

4. Украинский агент провалился в Москве

5. Полякам надоело спонсировать рагулей

6. Боевики сдались после снегопада листовок

7. Запорожская АЭС полностью обесточена

8. Украинские семьи лишаются детей в приграничье

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Охримовку в Харьковской области. Противник потерял 205 боевиков. Подбиты танк и американский бронеавтомобиль HMMWV.

Подразделения «Запад» устранили до 220 человек. Поражены десять бронемашин и 13 автомобилей.

Группировка «Юг» взяла под контроль Роскошное в ДНР. Противник потерял свыше 120 бойцов и шесть бронемашин.

На счету «Центра» - свыше 310 военнослужащих. Сожжены три танка и две бронемашины.

«Восток» уничтожил до 315 националистов и девять автомобилей.

Итоги работы «Днепра» - до 50 боевиков, 15 автомобилей и семь станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб. Поразили три реактивных снаряда HIMARS. Подбили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Приземлили без малого 800 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Раде говорят о тревожных сигналах

В Верховной раде полагают, что призывы Владимира Зеленского к Владимиру Путину о личной встрече – это тонкие сигналы о новой военно-дипломатической кампании украинского лидера. Другой сигнал - масштабные атаки ВСУ на Ленинградскую область и Крым. На Украине полагают, что двойная атака — дронами и письмами —не случайность, а часть большого плана. О подготовке к осуществлению такого плана Зеленский говорил на закрытых встречах с депутатами Рады и, отдельно, с главами парламентских фракций. Есть ли у вас план, мистер Фикс? А як же!

В Киеве считают, что украинский план Трампа провалился

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разговорился. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба что-то разговорился. В интервью France 24 он заявил, что попытки президента США Трампа прекратить конфликт на Украине провалились. И сейчас возможности для дипломатического урегулирования кризиса нет. Бывший глава внешнеполитического ведомства полагает, что американский лидер «похоже, не готов изменить свой подход к России». А пока такого не случится, ситуация «останется в подвешенном состоянии, когда россияне будут недовольны Трампом, потому что он не оказывает достаточного давления на Украину». Кулеба уверен, что Киев не согласится на требование Москвы об уступке Донбасса, так как «доверие к России равно нулю». Российские штурмовики в Константиновке Кулебу о доверии спросить забыли…

Украинский агент пытался совершить теракт в Москве

ЦОС ФСБ сообщает: сотрудники спецслужб задержали в Московском регионе иностранного подонка. Негодяй собирался убить российского военнослужащего. Гражданину иностранного государства 36 лет стукнуло. И он так и не понял, что застрелить российского военнослужащего – это сесть на пожизненное. Его забросили в Россию в феврале 2026 года. По указанию украинского куратора потенциальный убийца забрал из тайника «Макаров» с глушителем и 16 патронов. Затем следил за сотрудником Минобороны РФ у его дома и работы. Задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств ЕС. Туда он сбежал от уголовного преследования в своей южной республике. За убийство российского офицера исполнителю в СБУ обещали статус беженца в одной из стран ЕС. А он и повелся.

Поляки требуют деньги за оружие для Киева

Замминистра обороны Польши Цезарь Томчик проявил гонор в сторону хохлов. Он заявил, что Берлин 6,6 млрд евро из Фонда мира, которые разблокировал Будапешт, требует быстрее передать киевскому режиму. Но Варшава резко против такого решения. Поляки требуют возмещения почти полумиллиарда долларов за переданное Киеву оружие. «Эти деньги — наши. На практике меньше денег означает меньшее финансирование армии», — заявил Томчик. Он уверяет, что Польша будет бороться за каждый евро, и обвинил Брюссель в «попытке изменить правила игры в середине матча». А вы Киеву штрафной пробейте, и чтобы они руки не скрещивали ниже пояса.

Боевики сдались после атаки листовок

В Минобороны выдали редкую весть: украинские боевики подняли руки на добропольском направлении, когда их засыпали листовками с призывом сложить оружие. Наши бойцы использовали разведывательные беспилотники. Они оснащены системой сброса агитматериалов. Схема описана так: «Операторы разведдронов выявляют скопления живой силы противника. Получив целеуказания, беспилотники поднимаются в воздух и производят сброс рулонов с агитационными листовками над выявленными районами. Каждая листовка содержит призыв сложить оружие и сдаться в плен добровольно». И ведь работает!

Запорожская АЭС полностью обесточена

Запорожская АЭС полностью обесточена. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила:

«Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером». Энергоблоки станции переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Но это хрупкое равновесие.

В приграничье отбирают детей у родителей

Беженец из Харьковской области рассказал, что представители киевского режима отбирали детей у родителей в приграничных районах региона. Для чего? Чтобы снимать пропагандистские ролики. Его слова приводят РИА Новости: «Детей искали... Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру». Мальчиков и девочек забирали у их мам и пап, отказывавшихся покидать свои дома. Съёмку «отъезда» детишек использовали, чтобы показать - боевики ВСУ хорошие, а родители изымаемых детей плохие, потому что тупо не покидают зону боев. Разве что «ждунами» не назвали.

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