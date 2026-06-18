На аэродроме Маркулешты в Молдавии регулярно садятся военные самолеты украинских ВВС. Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 19 июня:

1. Новости с фронта: освобождена Рай-Александровка

2. Московский регион пережил самый массированный налет за два года

3. Передача украинских детей задерживается из-за Киева

4. Молдавские аэродромы принимают боевую украинскую авиацию

5. Одесский театр убивают из-за русского языка

6. В Кропивницком двигают мову как могут

7. Прошел обмен телами - Киев получил в разы больше погибших

8. Украинская почта плевать хотела на потребителей

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 195 националистов и 12 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 210 боевиков и 18 автомобилей.

«Южная» группировка войск освободили Рай-Александровку в ДНР. Противник потерял 165 человек. Сожжены 24 автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

На счету «Центра» - до 285 военнослужащих и две бронемашины. А также четыре автомобиля и самоходная артустановка.

«Восток» выбил из рядов противника более 445 бойцов. Подбиты восемь автомобилей и САУ «Paladin» производства США.

«Днепр» упокоил до 60 солдат ВСУ. Утилизированы 21 автомобиль и шесть станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб. Поразили три снаряда HIMARS и четыре крылатые ракеты «Фламинго». Приземлили 992 беспилотника.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб Фото: Минобороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 19 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Московский регион пережил самый массовый налет за два года

Московский градоначальник сообщил об уничтожении более 190 беспилотных дронов ВСУ на подлете к российской столице. Как сообщил мэр, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Несколько беспилотников добрались до столичного НПЗ. Последствия этой атаки устраняли в течении суток. В двух московских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку самолетов. На юго-востоке столицы, частично ограничивалось движение. По данным силовых структур, в атаке на Москву были задействовали дроны «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер». Украинская сторона в налете применила практически весь спектр своих дальнобойных беспилотников. В Киеве думали, что увидят то же, что Наполеон осенью 1812-го. Не вышло.

В двух московских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Передать детей на Украину не могут из-за атак дронов ВСУ

Омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила: частые атаки украинских беспилотников на российскую территорию не позволяют провести воссоединение с семьями на Украине четверых детей, на которых готовы документы. По ее словам, который приводит ТАСС, акция по передаче ребят их украинским родственникам планировалась на конец июня. Но сейчас сложно понять, сколько времени это займет - ведь нельзя рисковать безопасностью детей. В нашу страну возвращение несовершеннолетних в ближайшее время не планируется. А Меланья Трамп в курсе?

Молдавия принимает боевую авиацию Киева

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров сообщил, что на аэродроме Маркулешты в Молдавии регулярно садятся военные самолеты украинских ВВС. Дипломат отметил, что данный аэродром проходит модернизацию. И там регулярно приземляются военно-транспортные самолеты соседней страны, которые, по словам Озерова, которого цитируют РИА Новости, «не картошку с творогом везут». Глава российского диппредставительства подчеркнул, что власти Молдавии не соблюдают собственный конституционный статус как нейтрального государства. Ничего, вот вступят в ЕС и пошлют этот статус куда подальше.

Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Одесский театр гнобят из-за русского языка

В офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине сообщают: одесский театр «Маски» подвергся административному наказанию. За что? Да за использование русского языка в общении с посетителями. А также на вывесках и в соцсетях. На учреждение культуры составили четыре протокола. Что стало толчком к репрессиям? Один из сотрудников общался с посетителями на русском языке. А те на радостях настучали по инстанциям. Показательно, что три месяца назад на театр уже накладывали взыскание. Оштрафовали очаг культуры на 17 тысяч гривен. То есть на 380 долларов. И что, думаете, теперь они заговорят на речекряке?

В Кропивницком на дух русскую речь не переносят

В горсовете областного центра Кропивницкий (административный центр Кировоградской области) между собой и дома говорят по-русски, но вслух возмущаются на мове. Этот орган постановил категорически отказаться от трансляции музыки и видеоматериалов на русском языке в коммерческих и развлекательных заведениях. Такое кардинальное решение поддержали 24 из 27 народных избранников. Под запрет попали воспроизведение русскоязычного аудио и видео в торговых центрах, магазинах, кафе и автобусах. Секвестировано проведение концертов, театральных постановок и клубных вечеринок с использованием материалов на русском языке. Не дай бог русское словечко проскользнет в образовательных учреждениях, спортобъекты и коммунальных центрах культуры. Сразу в сапоги — и на фронт , а там все по-русски говорят...

522 тела передала Россия, 33 - Украина

Представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных. Депутат Госдумы поведал, что российская сторона передала украинской 522 тела. Украинская — только 33. Предыдущий обмен телами состоялся 15 мая. Киев получил 528 тел. Москва — 41. «Победные» реляции Киева этого не замечают.

Россия и Украина провели новый раунд обмена телами погибших военных. Фото: Дмитрий Радченко/ТАСС

Глава украинской почты плевать хотел на нищих сограждан

Игорь Смилянский, который возглавляет крайне убыточную государственную «Укрпочту» , высмеял сограждан, критикующих его из-за огромной зарплаты. Она, по данным украинских СМИ, составляет около 970 тысяч гривен. Или свыше 21 тысячи долларов в месяц. В интервью YouTube-каналу «Апостроф TV» Смилянский так ответил тем, кто кричит про его доходы: «Так они налогов платят меньше!». Но не прокомментировал возмущение низким качеством и скоростью работы компании. А компания год назад зафиксировала убыток в 10 миллионов долларов, а соотношение долга к активам достигло 98%. Зато руководитель крепкий. И довольный жизнью.

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