Публикуем боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 21 июня 2026 года. Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем собирать сводки с передовой и яркие новости вокруг СВО. Кратко - о главном на 21 июня 2026 года:

- Группировка «Запад», по данным МО РФ, продолжает продвижение в городской застройке Красного Лимана.

- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, по официальной сводке, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили 47 зданий в Красном Лимане.

- В Константиновке, по данным Минобороны, штурмовые группы «Южной» группировки освободили 94 здания.

- Средства ПВО, по данным МО РФ, сбили 13 управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 740 беспилотников самолетного типа.

- Днем МО РФ сообщило еще о 57 сбитых беспилотниках самолетного типа.

- Польский президент Кароль Навроцкий официально объявил о решении отобрать у Зеленского орден Белого орла. После этого украинские чиновники, начали сдавать польские награды вслед за Зеленским.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 ИЮНЯ

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях. Потери противника -свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.

«Запад» занял более выгодные рубежи. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в городской застройке: взяты пять опорников, очищены 47 зданий. Потери ВСУ на направлении - более 220 человек, пять бронемашин, РСЗО «Град» и пять орудий.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы освободили 94 здания. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, БМП Marder, БТР M113, 24 автомобиля и пять артиллерийских орудий, включая американскую М777.

«Центр» улучшил положение по переднему краю и нанес поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника - более 295 человек, три бронемашины, РСЗО «Град» и три станции РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, бронемашину и восемь автомобилей.

«Днепр» нанес поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения дальнобойных дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 13 авиабомб, два снаряда HIMARS и 740 беспилотников самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ВОКРУГ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 ИЮНЯ

В Красном Лимане и Константиновке зачищают городскую застройку

Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке, а подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами и очистили от украинских формирований 47 зданий.

В Константиновке, по данным Минобороны РФ, штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия. За сутки освобождены 94 здания, а в юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

Сбиты десятки беспилотников

Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолетного типа. В сообщении перечислены Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Тульская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Астраханская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.

Днем дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 57 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.

В Запорожье началась частичная эвакуация

Замминистр региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев пишет, что украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье и ряда населенных пунктов у линии боевого соприкосновения. Самые крупные случаи эвакуации, по словам Мурачева, касаются Орехова и Никополя, а в самом Запорожье она пока носит выборочный характер.

Польша отобрала у Зеленского Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий официально объявил, что принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий официально объявил, что принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши. На сайте президента Польши опубликовано выступление, где Навроцкий связал решение с согласием Зеленского на присвоение одной из украинских воинских частей названия «Героев УПА*», польский президент подчеркнул, что для Польши УПА* остается формированием, ответственным за преступления против польских граждан.

На Банковой начался «орденопад»

После решения Навроцкого украинские чиновники начали отказываться от польских наград. От польских орденов отказались глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар, который вернул Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Республикой Польшей».

Европа услышала французский призыв закрыть кошелек

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение Польши лишить Зеленского ордена Белого орла и заявил, что Европе нужно прекратить военную и финансовую помощь Украине. Он связал свою позицию с героизацией на Украине деятелей УПА*.

Польша хочет место за столом переговоров

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал прямого участия Варшавы в переговорах о прекращении огня или будущем мире между Россией и Украиной. Туск заявил: любые решения по Украине неизбежно затронут Польшу, поэтому переговоры должны идти либо через механизмы ЕС, либо с участием Варшавы.

Если это направление закрепится политически, Польша будет не просто тыловым хабом Киева, а государством, которое требует права подписи под будущей формулой мира.

Трамп выставил Европе счет за оружие Киеву

Дональд Трамп заявил, что Европа должна заплатить за оружие на $350 млрд, которое США передали Украине при Байдене. Фото: REUTERS.

Дональд Трамп заявил, что Европа должна заплатить за оружие на $350 млрд, которое США передали Украине при Байдене. По словам Трампа, Байден «многое отдал Украине», а платить за это, по его мнению, должны европейцы.

* Запрещенные в России террористические организации

** Внесены в России в список террористов и экстремистов

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