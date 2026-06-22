Фото: REUTERS.
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 июня:
1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 734 дрона
2. Боевики убивают мирных людей в Воронеже и Горловке
3. Зеленский плюет в лицо Варшаве, а там утираются
4. По украинской железной дороге ехать — себе дороже
5. Украинского омбудсмена завалили жалобами
6. Польских фермеров достали украинские претензии
7. Пособники ВСУ хотели взорвать состав в Подмосковье
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Бойцы «Севера» уничтожили 210 националистов и 16 автомобилей.
Подразделения «Запада» вывели из строя свыше 220 боевиков и два артиллерийских орудия.
«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: до 165 бойцов, три бронемашины и 12 автомобилей.
На счету «Центра» - более 335 солдат противника, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» выбил из рядов врага до 460 бандитов, бронемашину и восемь автомобилей.
«Днепр» упокоил более 50 боевиков. Сжег девять автомобилей и две станции РЭБ .
Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 734 дрона.
Фото: REUTERS.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области, сообщил о драматической ракетной атаке ВСУ на регион. Погибли пять человек, несколько десятков обратились за медпомощью. Серьезный ущерб нанесен промпредприятию в левобережной части Воронежа. Там возник пожар. Обломки дронов повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, кровли шести частных строений и полсотни автомобилей. Теперь у воронежцев на Зеленского свой зуб. Как и у жителей Горловки - там тоже погибли мирные...
Кароль Навроцкий, польский президент, оценил слова Владимира Зеленского, который в наркодурмане решил, что Польша — его рабыня. Трагикомик из Криворожья ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод. А Навроцкий подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти. Хотел нагрубить, но сделал книксен: «Владимир, дорогой, спор не затрагивает внутренних вопросов Польши… Все поляки знают, сколько зла сделали Польше, польским детям украинские националисты». Навроцкий добавил, что Варшава не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Ну просто герой - штаны с дырой.
Фото: REUTERS.
Транспортировка товаров по железной дороге на Украине резко подорожает с 1 августа. Проект приказа подготовило украинское министерство развития общин и территорий. Услуги станут дороже почти на треть. Это должно помочь «Украинским железным дорогам» компенсировать нехватку финансов в размере 8,6 млрд гривен. Или 190,4 млн долларов. Не хотите последовать примеру Анны Карениной?
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец вновь совершил открытие Америки. Он заявил, что в незалежной мобилизованные проходят военно-врачебные комиссии формально. Так и сказал: «Есть случаи, когда ВВК проходили в час ночи за 15 минут. Но это невозможно сделать за такое время. Есть случаи, когда человек сообщает о заболевании, имея на руках доказательства лечения, но это не принимается к сведению». Ну ничего, фронт всех спишет — и сирых и убогих.
Десятки тракторов польских фермеров парализовали движение на пути к побережью Балтики. Причина - недовольство местных аграриев поставками дешевой продукции из незалежной. Аграрии требуют жестко ограничить ввоз продовольствия с Украины и из государств объединения MЕРКОСУР. Организатор акции Павел Топорек заявил: «Мы не согласны с тем, чтобы нас, фермеров, которые производят здоровое и безопасное продовольствие, просто взяли и ликвидировали». Вы это Зеленскому расскажите...
Фото: REUTERS.
В ФСБ сообщили: пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав. Он вез горюче-смазочные материалы. Задержаны два гражданина России. Они по заданию украинских спецслужб готовили теракт на железной дороге. В ЦОС ФСБ уточнили: « Злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб. Действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на участке железной дороги московского региона. Они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва». Но не срослось. Теперь им предстоит вязать варежки в Заполярье.