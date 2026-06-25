Пятый президент Украины Петр Порошенко** вновь попал на деньги Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 26 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 762 дрона

2. За призыв взорвать Крымский мост дама из Анапы села на кичу

3. Экс-президенту Польши пригрезилось украинское перемирие

4. Главу украинского Минфина греет воровство активов

5. Посольство Израиля разглядело нацистов в Киеве

6. Пятого президента незалежной прижали к забору

7. Украинцам разрешили собирать белорусские грибы

8. Киевский прокурор вдруг увидел коррупцию

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 26 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 290 националистов. Подбили 15 автомобилей. Сожгли два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 220 боевиков. Утилизировали два американских бронеавтомобиля HMMWV и 17 автомобилей.

«Южная» группировка войск нанесла ВСУ такой урон: 210 бойцов и 20 наземных робототехнических комплексов.

На счету «Центра» - свыше 320 военнослужащих и три бронемашины. А также по три орудия полевой артиллерии и станции РЭБ.

«Восток» выбил из рядов врага 495 человек. Уничтожены девять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие.

«Днепр» упокоил до 50 неонацистов. В металлолом отправлены семь автомобилей и четыре станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 17 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS. Поражены 762 беспилотника.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 26 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зовешь разрушить Крымский мост — присядь на пять лет

Алла Бацюра жила в курортной Алуште - и в ус не дула. Но дернул ее черт, начитавшись про проблемы вокруг Крымского моста, предложить его разрушить. Могла бы просто комментировать в соцсетях посты о временном закрытии моста и объявлении ракетной тревоги. Может, и обошлась бы штрафом (но не факт). А теперь за призывы покончить с переправой получила реальный срок. Пять лет и шесть месяцев будет осмысливать свой идиотизм в исправительной колонии общего режима. А могла бы купаться без бикини и загорать без солярия.

Экс-президент Польши грезит перемирием

Александр Квасьневский, бывший президент Польши, вдруг очнулся от летаргического сна. Он заявил, что в конфликте на Украине грядет перемирие. И Европа обязана использовать это окно для поддержки Киева. «Европейская правда» приводит слова Квасьневского: «Важно понять: что-то произойдет в ближайшие месяцы. Не мир, но, я думаю, мы близки к перемирию». По мнению экс-президента, Москва во время перемирия «будет проводить реорганизацию вооруженных сил», а также «производить оружие и «обучать северокорейских солдат». Польские гусары, молчать!

Александр Квасьневский, бывший президент Польши Фото: EAST NEWS.

Глава украинского Минфина требует красть российские активы

Сергей Марченко, глава Минфина Украины решил, что он бессмертный. Этот 45-летний уроженец городка Макаров под Киевом, успевший побыть октябренком и пионером, обратился к евросоюзников киевского режима с жестким требованием. Отец дочери Авроры предложил тупо украсть российские активы. Так Киев сможет обеспечить финансирования режима на 2027 год. Марченко честно признал, что бюджет незалежной на 2026-й полностью покрыт зарубежными спонсорами. В текущем году Киев привлек уже почти 12 млрд долларов внешнего финансирования, а вот бюджет страны на год следующий ещё не полностью обеспечен. Нищие выбивают подаяние и плюют в лицо дающим.

Сергей Марченко, глава Минфина Украины Фото: REUTERS.

Израиль узрел неонацистов в Киеве

Случилось страшное. Еврея Зеленского уличили в антисемитизме. Посольство государства Израиль в Киеве «выразило возмущение». Причина - проведение в центре украинской столице шабаша. Там демонстрировали нацистские жесты и скандировали такие же лозунги. Дебош прошел 21 июня на площади Независимости. Его организовало объединением «Братство»* . Израильтяне вскипели: «Участники выкрикивали нацистские приветствия. Демонстрировали нацистский салют. Выражаем беспокойство в связи с этой акцией. Она порочит память миллионов людей, пострадавших от нацизма». А ежегодные факельные шествия в центре Киева в день рождения антисемита Бандеры вам глаз не резали?

Случилось страшное. Еврея Зеленского уличили в антисемитизме Фото: REUTERS.

Пятый президент Украины страдает из-за забора

Пятый президент Украины Петр Порошенко** вновь попал на деньги. Против него возбуждено очередное уголовное дело. Причина — незаконная установка забора. ТГ-канал «Инсайдер» сообщает, что речь идет об ограде у поместья в элитном поселке Козино под Киевом. Ограждение «препятствовало свободному доступу к берегу реки». В Козинском поссовете заявили, что не выдавали Порошенко разрешений на установку забора. А кто заявление подписал — случаем, не Зеленский?

Украинцам разрешили собирать грибы в Беларуси

Государственный погранкомитет Беларуси сообщил: граждане Украины могут посещать белорусский заказник «Ольманские болота» для сбора грибов и ягод. В заявлении указывается: «Руководствуясь принципами добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию президента Республики Беларусь проработаны механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах». Где упрощенный режим будет действовать? На территории республиканского ландшафтного заказника в Столинском районе Брестской области. Как поступили пограничники? Они подготовили инфраструктуру для сезонного наплыва грибников. Пересечь границу можно будет через пункта пропуска «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Все — по грибы. А дроны — в погреб?

Генпрокурор в Киеве вдруг обнаружил жуткое

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко распахнул глаза. Заявил, что коррупция при стройке фортификаций в четырех регионах Украины нанесла госбюджету ущерб почти на два миллиона долларов. Прокурор подтвердил воровство в Днепропетровской, Черниговской, Черновицкой и Полтавской областях. Кравченко пояснил, что мошенники подстраивали тендеры под нужные компании. И поставляли некачественные конструкции. Вот ведь зрада...

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

** Внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму