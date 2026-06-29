Можно ли экономить на марке бензина. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Можно ли залить на АЗС в автомобиль 92 бензин вместо 95? Специалист в области автомобильной индустрии Андрей Ломанов разъяснил в интервью KP.RU распространенную дилемму водителей относительно возможности использования топлива с более низким октановым числом для повседневной экономии бюджета.

Можно ли залить 92 бензин вместо 95

По словам Андрея Ломанова, в определенных ситуациях подобная замена допустима, однако лишь при наличии прямого разрешения со стороны завода-изготовителя конкретной модели. Если автовладелец игнорирует предписанные нормы, сервисный центр имеет полное право аннулировать гарантийные обязательства, расценив это как нарушение регламента технической эксплуатации.

Эксперт уточнил, что экстренное разовое применение 92-го горючего, к примеру, при отсутствии на заправке необходимого сорта, не станет фатальным — силовой агрегат способен адаптироваться к такому составу. Тем не менее, систематическое использование низкооктановой жидкости на машинах, для которых производителем строго оговорен порог «не ниже 95», крайне нежелательно. Ломанов аргументировал это тем, что у 92-го бензина существенно слабее сопротивление детонационным процессам, что провоцирует ускоренный износ цилиндро-поршневой группы, повышенное напряжение клапанного механизма и шатунных вкладышей.

Когда использование АИ-92 вместо АИ-95 опасно

Особенно критичные последствия, как подчеркнул автоэксперт, ожидают турбированные агрегаты, а ресурс каталитического нейтрализатора также сократится гораздо раньше расчетного срока. Вдобавок водитель столкнется с заметной потерей динамики и неоправданно высоким потреблением горючего.

В завершение он добавил, что, несмотря на более высокую цену, 95-й марка в конечном счете оказывается более выгодной. Благодаря превосходной детонационной стойкости в современных моторах процесс сгорания происходит стабильнее и продуктивнее, за счет чего итоговый расход сокращается в пределах 5–10 процентов по сравнению с использованием топлива низшего класса.

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