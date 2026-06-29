Как хранить бензин: эксперт предостерег от потенциально смертельных ошибок

Как правильно хранить бензин. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

В интервью «Комсомольской правде» автомобильный специалист Андрей Ломанов подробно остановился на правилах выбора тары для горючего, а также на требованиях к его размещению, напомнив о серьезных юридических последствиях для нарушителей.

Что касается материалов, из которых изготовлены емкости, эксперт пояснил, что для продолжительного хранения оптимальными вариантами являются стальные и алюминиевые канистры. Изделия из стали отличаются повышенной жесткостью и устойчивостью к механическим воздействиям, тогда как алюминиевые хоть и уступают в прочности, зато не подвержены коррозии. Оба типа обеспечивают надежную изоляцию содержимого от ультрафиолета и препятствуют улетучиванию паров топлива.

Для путешествий, по мнению Ломанова, разумнее применять канистры из специального пластика – они значительно облегчают вес поклажи и более удобны при транспортировке. Однако такая тара имеет ограниченный эксплуатационный ресурс: со временем ухудшается ее герметичность, а при затяжном хранении в подобной посуде топливо способно утрачивать свои характеристики, что приводит к ухудшению динамики автомобиля и ускоренному износу механизмов.

Гораздо более принципиальным, нежели материал емкости, специалист назвал выбор места и условий содержания горючего, поскольку законодательство относит его к категории легковоспламеняющихся жидкостей с соответствующими ограничениями.

Запрещается размещать канистры с бензином на балконах, в мансардах, подпольях многоквартирных домов, а также в гаражных кооперативах, где боксы имеют общие стены с соседними. За нарушение данного запрета предусмотрен ощутимый денежный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если же по халатности владельца возникает возгорание, а тем более если в результате пострадают люди, ответственность становится уголовной – вплоть до семи лет лишения свободы. Выявить нарушение могут сотрудники МЧС, например, при проверке по сигналу обеспокоенного соседа.

Автоэксперт уточнил, что правильное место для хранения должно отвечать нескольким обязательным условиям: сухость, эффективная вентиляция, удаленность от нагревательных приборов и защита от попадания прямых лучей солнца. Отдельно стоящий частный гараж при соблюдении перечисленных норм вполне допустим. Если же речь идет о жилых помещениях, то в них разрешено держать запасы горючего исключительно в специальных огнеупорных вентилируемых шкафах, стоимость которых, однако, начинается от 70 тысяч рублей, что делает их приобретение экономически неоправданным для большинства автовладельцев.

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