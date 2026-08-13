Спасенные жизни, невредимые аэродромы: Кто обнулил планы украинских террористов

Июль 2026 года стал для наших спецслужб урожайным по предотвращенным терактам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть такие профессии, для которых отсутствие новостей – это лучший показатель качества их работы. Это наши спецслужбы. Когда читаешь об очередном предотвращенном теракте, дышать становится как-то легче. Приятно думать, что вот ты спишь, едешь на работу, выгуливаешь собаку или пьешь кофе, а кто-то делает все, чтобы ты так и жил своей мирной жизнью.

ЖАРКОЕ ЛЕТО

Июль стал для наших спецслужб урожайным по предотвращенным терактам. Противник готовил покушения на российских офицеров, взрывы на трех военных аэродромах и уничтожение важного военного предприятия в Московской области. Но все это еще на стадии подготовки стало известно ФСБ и злодеи остались ни с чем.

Знаете, какой вопрос задают почти все журналисты сотрудникам наших спецслужб после очередного предотвращенного теракта?

- Как? Как, черт побери, вы это сделали? – и ждут, открыв рот, готовые сейчас же нести сенсации в свои редакции.

А те вздыхают снисходительно:

- Если мы вам расскажем, как, то этим дадим карты в руки противнику и завтра он изменит тактику.

Смиримся, что всех секретов чекисты нам никогда не расскажут. Тем интереснее сами истории.

«МАЛЫШ» И КАРЛСОН

Террористы готовили убийство нашего высокопоставленного военного. Выбить компетентного офицера с огромным опытом работы - удар очень чувствительный, в СБУ это прекрасно понимали.

Пособницей украинской разведки стала 25-летняя россиянка, завербованная ими еще в 2024 году. Смотришь на юное создание: глуповатое лицо, нос картошкой, замусоленные кудряшки. Сама она, кстати, родом из Ростовской области, которую Украина ежедневно утюжит дронами. А «развели» барышню на романтике. Вот она признается после задержания:

- Я сказала в переписке своему знакомому Ярославу Хмельницкому, что готова помогать Украине. А через время мне написал его друг – Дмитрий. Завязалась переписка. Сначала нужно было собрать IP и Wi-Fi адреса некоторых заведений Петербурга. А когда я справилась, мне поручили следить за российским офицером в Москве. Кто он был, я не знала. Но предполагала, что это какое-то высокопоставленное лицо и что планируется его ликвидация.

Теракт готовился при непосредственном участии западных кураторов, а пособницей СБУ была 25-летняя россиянка. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Дмитрий уверял ее в любви, нежно называл в переписке «Малышом» и уверял, что после выполнения задания сразу вывезет ее через Польшу на Украину, где они будут счастливы вместе. Он же оплачивал ей недешевую квартирку в Москве (150 тысяч рублей в месяц!) и инструктировал, как настроить камеры, чтобы следить за офицером.

При задержании у нее изъяли средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Малыш теперь будет мотать серьезный срок в тюрьме и думать о превратностях любви и коварстве украинского «Карлсона», который улетел и вернуться не обещал.

Фрагмент переписки с куратором. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

СОБАЧКЕ НАШЛИ НОВЫЙ ДОМ

Жалко в этой истории только одно невинное существо – рыжую корги, с которой и задержали незадачливую террористку. Вот собака растерянно смотрит своей улыбающейся пастью то на хозяйку, то на парней из спецслужб и во взгляде ее так и читается: «Люди! Это игра такая? Вы чего?»

И непонятно, кто тут больше животное: эта смешная коренастая собачка, похожая на большую щетку для обуви или ее недалекая хозяйка, которая послушно готовила все к убийству незнакомого ей человека, вообразив себя Матой Хари.

Корги нашли новый дом и хозяев. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Читателей «Комсомолки» так взволновала судьба несчастной собаки, что многие предлагали даже приютить ее. Мы связались с сотрудниками ФСБ и поинтересовались, где теперь корги?

- Успокойте людей. Собаку не оставили на улице и не сдали в приют. Мы нашли ей новый дом и прекрасных хозяев. Чувствует себя она великолепно, - заверил нас представитель спецслужб.

УСЫ И БОРОДА НЕ ПОМОГЛИ

Для еще одного покушения тоже на российского высокопоставленного военного СБУ завербовала россиянина, бывшего заключенного. Типичный мужчина сложной судьбы. Отсидел в России за кражу и разбой. Затем остепенился, женился и осел на Украине, в Днепропетровске.

А в феврале 2026 года к нему наведались украинские спецслужбы, пригрозили уголовкой его жене и предложили ему сотрудничество в обмен на то, что они прекратят ее преследование. Тот согласился без раздумий.

Взорвать офицера диверсант готовился, когда тот должен был входить в свой подъезд. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

- Куратор дал мне деньги, и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Через какое-то время куратор мне сказал, что российского военного можно уничтожить только с помощью дрона, - признается он нашим спецслужбам.

Это уже была не глупая девочка с кудряшками из предыдущей истории. Тут агент прошел серьезную стрелковую и взрывную подготовку. Ему сняли квартиру в Москве.

Вот ему пишет украинский куратор:

- Будем работать дистанционно. В некоторых моментах нам помогли иностранные друзья сделать дистанционную разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с нашими инструкторами, которые специально приедут обучать.

Дрон заглушить было невозможно, могли погибнуть множество людей. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Агент мастерски загримировался, используя накладные усы, бороду и очки. Взорвать офицера он готовился, когда тот должен был входить в свой подъезд, причем сам дрон заглушить было бы невозможно. Сколько бы еще людей пострадали при этом террориста не заботило. Маскарад ему не помог, террорист был схвачен сотрудниками ФСБ и долгие годы проведет в тюрьме.

СПАСЛИ «УКРАИНКУ» ОТ УКРАИНЦЕВ

Сразу три покушения готовились на наши военные аэродромы. «Шагол» в Челябинской области, «Ростов-Центральный» в Ростове-на-Дону, «Украинка» в Амурской области. Символично Украине бить по объекту с таким названием. Получается, наши парни спасли «Украинку» от самих же украинцев!

Взрывать аэродромы противники планировали дронами. А управлять ими - через мобильные наземные станции. Вот тут и понадобились завербованные агенты. Ими стали россияне, которые готовились принять «ценный груз» с ударными дронами, сброшенный с помощью беспилотников самолетного типа и аэростатов.

И хотя все теракты замышлялись параллельно, сами исполнители не были знакомы между собой. Зато за всеми велось пристальное наблюдение ФСБ.

Нужно отметить смекалку агентов, которые надеялись обхитрить наших чекистов. Так, в Челябинской области террорист оборудовал машину двойным дном. Вверху перевозилась бытовая техника, которая не должна была вызвать подозрение. А внизу, под строительными плитами, детали для дронов.

Спецслужбы оказались смекалистее. Они успели оборудовать гараж агента СБУ замаскированными камерами и наблюдали, как этот «кулибин» собирает дроны. Такие не заглушишь РЭБом, их нейросетевые модули британского, американского, канадского и шведского производства устойчивы к любым глушилкам.

Чтобы читатель понимал, только техническая часть организации одного теракта тянула на 1,5 млн долларов!

ИДИ К СВОИМ!

Но организаторы, щедро оплачивающие услуги агентов, не все учли. Один из завербованных агентов, который планировал взорвать Ростовский аэродром, вовремя опомнился и, когда кураторы скинули ему координаты удара и подробные инструкции, пришел в ФСБ и во всем чистосердечно признался. В его задачи входило уничтожить авиапарк, инфраструктуру и личный состав ростовского аэродрома, используя целый рой из 13 FPV-дронов.

Дальше наши спецслужбы нашли эти дроны, обезвредили, а украинская разведка так и не дождалась отчета о выполнении задания.

- Это самый верный вариант, как вы должны поступить, если вас попытались завербовать. В соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. Также лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца, - заверили нас сотрудники ФСБ.

ИСПАНСКИЙ КАФЕЛЬ С СЮРПРИЗОМ

Еще один теракт планировался в Московской области. Там должны были взорвать крупное военное предприятие. Для этого в партии испанской плитки в Россию спрятали 35 FPV-дронов. Все - оснащены системами управления канадского производства, такие не заглушить средствами РЭБ, а боевая часть этих дронов состоит из взрывчатки иностранного производства. Перед отправкой эти беспилотники были настроены в Киеве.

Испанскую плитку и спрятанные в ней FPV-дроны везли по маршруту Словакия - Польша - Беларусь - Московская область. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

- 18 тонн плитки в паллетах и спрятанные между ними дроны везли по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Беларусь) и далее в Московскую область. С самого начала ФСБ узнали об этом грузе и на каждом этапе сопровождала операцию, чтобы выявить всех причастных к ней, а не только исполнителей, - поделились с «Комсомолкой» спецслужбы.

Завербованный россиянин арендовал большой ангар, а, чтобы легенда «не рассыпалась», заказал туда доставку строительных и отделочных материалов: песка, клея, утеплителя. Судя по его переговорам, которые прослушивала ФСБ, тот не заблуждался, в чем участвует:

- Да нет, это понятно, что это хохлы. Кому это еще надо? Бабки платят, а я там все равно везде крайний, - откровенно признается он кому-то по телефону.

Каждый дрон был снабжен не менее 4 кг взрывчатого вещества на основе гексогена. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Оборудовали ангар видеокамерами молдоване - 40-летний Виктор Пирлога и 31-летний Аурел Калос. Они провели туда и высокоскоростной интернет.

Исполнители теракта - нанятые граждане Молдовы. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

А вот настроить и активировать дроны СБУ поручили бывшему вагнеровцу. Персонаж этот достоин внимания. Россиянин, бывший член этнической ОПГ, который был приговорен по тяжелым статьям к 20 годам тюрьмы. Тут и убийства, и грабежи. Он отсидел ровно половину срока, а в 2022 году заключил контракт с ЧВК «Вагнер», воевал, его амнистировали. Мог бы жить себе спокойно, но выбрал предательство.

Камеры наших спецслужб показывают, как он готовит дроны к работе, запускает их и покидает ангар, уверенный, что сейчас его в условленном месте заберет группа эвакуации и доставит на конспиративную квартиру, а затем и вовсе вывезет на Украину. Так ему обещали украинские кураторы.

Дроны едва успевают взлететь, как их уничтожает спецподразделение ФСБ России, которое сопровождало проведение операции.

Во время задержания одного из исполнителей. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

КИЕВСТОНЕР ОТЧИЛИЛСЯ

Исполнители будут мотать теперь солидные сроки. А кто же кукловоды всего этого? Нити тянутся к нашим «заклятым друзьям» на западе. Именно оттуда поступают смертоносные дроны, устойчивые к любым «глушилкам» и управляемые искусственным интеллектом. Именно такими били по спящим студентам в Старобельске, по детям-футболистам, ехавшим в автобусе в Брянской области, по мирным домам в Воронеже

- Непосредственно в Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока – Великобритании. Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта, - рассказал «Комсомолке» сотрудник ФСБ.

У организаторов своя база «шестерок». Так, в случае с дронами, спрятанными в испанской плитке, спецслужбы вышли на рэпера и блогера Альберта Васильева, больше известного под кличкой «Киевстонер» (Киевский торчок). Он стал одним из организаторов логистики груза и оплаты услуг агентов. Его участие подтверждает и один из задержанных террористов.

Кто такой этот Киевстонер? Жил в США, теперь обитает в странах ЕС – Словакии и Испании, где, по данным наших спецслужб, занимается распространением кокаина. Продолжительное время кормился из сытного корыта российского шоу-бизнеса. У его группы «Грибы» были гастроли по всей России, вел шоу с рэпером Бастой, даже сыграл заметную роль в фильме «Майор Гром: чумной доктор» в 2021 году.

Кажется, он никак не ожидал, что наши разведчики выйдут на него.

- Шо хочу сказать, братва? Внимание – это классно. Но такое! Самое непонятное – зачем? Почему я удостоился такого внимания? Я – сбитый летчик, чилю (отдыхаю), в «Доту» (игра) играю. Какая еще организация чего-либо? А еще на фиг вы мне барыгу клепите? Алло? Мне это неприемлемо! За шо, пацаны? – недоумевает и оправдывается щекастый блогер на следующий день после разоблачения. Видно, что ему теперь очень тревожно за свою судьбу, а вот жизни тех, кого он хотел взорвать, его не интересуют.

Киевстонер жил в США, теперь обитает в странах ЕС Фото: социальные сети.

КАК НЕ СТАТЬ БИОДРОНОМ

Всем нам нужно понимать: чем лучше идут дела у наших парней на фронте, тем больше у противника соблазна посеять хаос в российском тылу, вызвать у людей панику и недоверие к власти. Это доказывают удары противника по крупным НПЗ, складам Wildberries. Сейчас фронт везде. Поэтому вот несколько советов, как не стать «биодроном» в руках врага, а по сути -предателем:

Не дайте вербовщикам зацепиться за ваши слабые места: страх, финансовые проблемы, одиночество. Берегите личные данные и не выкладывайте свои откровения в соцсетях.

Помните завет Булгакова – не говорите с незнакомцами. Особенно, если они проявляют излишний интерес к вашей работе, взглядам и связям.

Если что-то вам кажется странным и подозрительным, то это не кажется. Поделитесь с близкими, друзьями. Не изолируйтесь от мира.

Самая уязвимая категория подростки. Практически во всех предотвращенных терактах без них не обходится. Чаще всего их просят приобрести сим-карты, которыми в будущем активируют ударные дроны. Мамам и папам стоит поинтересоваться, откуда у их ребенка неожиданные деньги.

Девушкам не стоит доверять комплиментам и обещаниям красивой жизни от малознакомых мужчин. Пока вы мысленно развешиваете занавесочки и воспитываете общих детей, вашу доверчивость и наивность умело юзают украинские вербовщики. Просьбы от малознакомого человека в духе: «Только ты это можешь сделать», «Сделай это для меня», должны заставить вас срочно выполнить пункт №6.

Итак! Если вам поступило «заманчивое» предложение сфотографировать какой-нибудь объект, установить где-нибудь камеру или передать сверток, не играйте с законом, срочно свяжитесь с ФСБ и все расскажите: 8 800 224 22 22; для международных звонков +7 495 224 22 22. Пока вы не выполнили преступление, закон не считает вас преступником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотники везли в испанской плитке: ФСБ предотвратила теракт в Московской области

Киев делал ставку на хаос и панику внутри России: Украина сплела паутину, в которой увязла сама

ФСБ сорвала масштабный теракт Киева против наших военных: пособницей СБУ была молодая россиянка

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года