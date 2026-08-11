В Днепропетровске накрыли мошеннические колл-центры. Там жулики организовали крупнейшую сеть для изъятия лишних евро у граждан Евросоюза. Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock/Fotodom

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 12 августа:

1. Новости с передовой: освобождены Щербаковка и Новое поле

2. Обезображенных боевиков бросают под Харьковом

3. Колл-центры жуликов накрыты на Днепре

4. Украинская певица обрушилась на ТЦК

5. Турки умоляют прекратить атаки в Черном море

6. Одесса третий день сидит без света и воды

7. Драпатого засыпали жалобами на Запорожском направлении

8. Дороги к Энергодару минируют дронами

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 12 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Воины «Севера» установили контроль над Щербаковкой в Харьковской области. Противник потерял до 240 боевиков. Подбиты бронетранспортер, три бронемашины и 13 автомобилей.

«Южная» группировка войск вывела из строя свыше 150 бойцов. Поражены бронемашина, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка войск «Запад» нивелировала более 210 солдат и офицеров. Утилизированы две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 370 военнослужащих. Нивелированы танк, три бронемашины и две станции РЭБ.

Фото: Минобороны РФ.

Бойцы «Востока» освободили Новое Поле в Запорожской области. Противник потерял свыше 315 человек. В утиль отправлены три бронемашины и 15 автомобилей.

«Днепр» уничтожил более 35 националистов. Сожжены 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 931 дрон.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Обезображенные трупы штурмовиков найдены под Харьковом

Заминированные тела штурмовиков ВСУ с изуродованными лицами обнаружены в районе Щербаковки под Харьковом. В российских силовых структурах РИА Новостям рассказали: «На позициях 475 полка в районе Щербаковки «Северяне» обнаружили заминированные тела украинских националистов с обезображенными лицами». Особо удивляться тут нечему: ранее в пунктах временной дислокации на Харьковщине огневые точки боевиков фиксировали рядом с трупами погибших мирных людей. Некрофилия шагает по планете ВСУ.

В Днепропетровске накрыли мошеннические колл-центры

Обман жителей Евросоюза телефонными мошенниками так достал Брюссель, что они позвонили в Киев. Украинской нацполиции пришлось имитировать масштабные следственные мероприятия в Днепропетровской области. Стражи порядка героически «выявляли участников преступных схем, связанных с работой подпольных телефонных узлов». «Внезапно выяснилось», что жулики организовали крупнейшую сеть для изъятия лишних евро у лохов из Евросоюза. Ежемесячный доход хохлозвонарей достигал миллиарда долларов. Макрону с Мерцем тоже дозвонились и обули?

Украинской нацполиции пришлось имитировать масштабные следственные мероприятия в Днепропетровской области. Фото: DmyTo/Shutterstock/Fotodom

Украинская певица обрушилась на военкомов-садистов

Украинскую поп-певицу Олю Полякову поразили методы работы территориальных центров комплектования. Она заявила, что ТЦК формируют в незалежной ауру всеобщего кошмара. Певица в ужасе: «Скоро мы все будем как запуганные мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека будут паковать на улице, а ты пройдешь мимо». По словам Поляковой, у украинцев размылись понятия добра и зла. Большинство отворачивается при виде насилия военкомов. Поп-дива спрашивает сограждан: не превратилась ли ее страна в концлагерь? Эхо отвечает: конец, егерь...

Украинскую поп-певицу Олю Полякову (в центре) поразили методы работы ТЦК. Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турки умоляют прекратить атаки в Черном море

Анкара ведет закрытые консультации с Москвой и Киевом. Турки в шоке от атак на гражданские суда в Черном море. Источник в турецком правительстве утверждаает: Турция обсуждает с Россией и Украиной механизмы предотвращения атак на сухогрузы на севере Черного моря. Ранее владельцы пострадавшего от удара украинского беспилотника турецкого сухогруза решились подать иск против Украины в Гааге. Не поздновато спохватились?

В Одессе третий день перебои со светом и водой

В жемчужине у моря третий день - масштабные перебои в работе городского транспорта из-за отключений электроэнергии. Движение трамваев и троллейбусов в Одессе парализовано третьи сутки. На линию выведены резервные автобусы. Одесситы впервые столкнулись с такими масштабными отключениями света и водоснабжения. Как стало ночью тихо на фонтанах...

Одесситы впервые столкнулись с такими масштабными отключениями света и водоснабжения. Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики на Запорожском направлении жалуются Драпатому

Командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук сообщил новому главкому ВСУ Михаилу Драпатому: «Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то». Так он описал жуткие последствия отсутствия ротации на запорожском направлении. Смягчить такое заявление попыталось командование 121-й бригады ВСУ. Полковники, которые сидят далеко от окопов, утверждают, что шокирующая информация из обращения с передовой «не отражает всех обстоятельств» И что «продукты и медикаменты доставляют с помощью дронов». Ранее бойцы 108-й бригады теробороны ВСУ сообщили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода. Так что пьют, похоже, что придется…

ВСУ минируют дороги к Энергодару

Администрация Энергодара сообщила: ВСУ заминировали с помощью беспилотников пути, ведущие к Энергодару со стороны находящегося в двух километрах поселка Примерное. Жителей призвали соблюдать осторожность из-за угрозы взрывов. И рекомендовали горожанам отказаться от поездок по трассам в указанном районе. В Киеве твердят, что на том берегу Днепра стоит их, «украинская», атомная станция. Потому и минируют подходы?