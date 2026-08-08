Фото: Александр Река/ТАСС

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 августа:

1. Украина приобрела у Турции оружие

2. В Анкаре ограничили проход судов через Черное море из-за атак на них

3. Украинский дрон залетел в Болгарию

4. Американцы вынудили украинцев отказаться от ударов по части нефтяных танкеров

5. В незалежной начался дефицит продуктов

6. Украинку затравили за секс на русском языке

7. А подрастающее поколение теперь играет в ТЦК

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации за последние сутки.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военной промышленности и складу горюче-смазочных материалов в городе Киеве.

Также в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:

В порту Одесса – военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы;

В порту Николаев – сухогруз с военной техникой, а также склад с вооружением и военным имуществом;

В акватории Черного моря – судно типа «сухогруз», осуществлявшее доставку военного имущества для ВСУ.

А на операционный стол военных медиков группировки «Днепр» попал военнослужащий с взрывоопасным предметом в конечности. Несмотря на риск для жизни отважные врачи извлекли боеприпас. Сейчас с бойцом все отлично, его уже эвакуировали в госпиталь для реабилитации.

Также системы ПВО за день сбили 360 украинских БПЛА над Россией, Черным и Азовским морями.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

У «ПРОСРОЧЕННОГО» УМОЛЯЮТ ДАТЬ КИЕВУ ХОТЯ БЫ «ПРОСРОЧКУ»

Государственный департамент США сообщил, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270, использующих ракеты GMLRS и ATACMS, и десятки тысяч кассетных боеприпасов. Но когда эти вооружения будут поставлены, пока неизвестно.

А пока в Киеве умоляют Запад передать им хотя бы давным-давно просроченные ракеты, которые лежат на складах НАТО. По сведениям Киева, есть три тысячи ракет-перехватчиков PAC-2 с давно истекшим сроком годности, которые могут быть дешево утилизированы в небе над Киевом. Об этом в эфире украинского «Радио НВ» заявил украинский политолог-международник Тарас Семенюк.

- Мы знаем, что ракет к «Пэтриотам» нам не дадут. Но мы знаем, что у Запада есть три тысячи ракет PAC-2, которые нуждаются в обновлении. И это дешевле сделать, чем изготовить новые ракеты. Можно было бы на минимальных немецких мощностях обновить их до статуса снова пригодных к использованию. И это хотя бы как-то исправило ситуацию, – заявил Семенюк.

Это, конечно, пять баллов. Само по себе предложение «дешево утилизировать» в небе над Киевом ракеты, которые неизвестно как поведут себя после запуска, достойно премии Дарвина. Не говоря о том, что РАС-2 предназначены, чтобы сбивать самолеты, и они бессильны против ракет. С другой стороны, после истощения украинского ПВО разрушения жилых домов свелись к минимуму, и Зеленскому надо срочно «исправлять» эту ситуацию.

ТУРЦИЯ ОГРАНИЧИЛА ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ

Как сообщает агентство Bloomberg, Турция приняла решение ограничить проход судов в Черное море на фоне участившихся атак на них. Так, например, судам, направляющимся в Новороссийск и украинские порты, временно не выдают разрешения на проход через Дарданеллы либо отправляют заявки на дополнительное рассмотрение. При этом, суда в Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию проходят как обычно.

Решение принято на фоне серии атак на торговое судоходство. 28 мая и 22 июня были атакованы турецкие суда, в результате чего пострадали граждане Турции. 4 августа у Новороссийска дрон поразил еще одно следовавшее в Турцию судно - три члена экипажа получили ранения. Несколько граждан Турции, ходивших на подвергшихся атакам судах, также получили ранения, и им потребовалась медицинская помощь

После этого как раз самое время продавать Украине вооружения, что сделала Анкара. Похоже, турецкая логика неподвластна обычному человеческому разуму.

УКРАИНА ЗАПУСТИЛА СВОЙ БЕСПИЛОТНИК В БОЛГАРИЮ

Как сообщило информагентство Associated Press, со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева, неизвестный беспилотник рано утром залетел в эту страну со стороны Румынии и взорвался рядом с Трансбалканским газопроводом.

По словам премьера, дрон взорвался после 5 утра субботы примерно в 100 метрах от границы, уже на территории Болгарии. Взрыв произошел примерно в километре от болгарской компрессорной станции и в 200 метрах от румынской.

- Первоначальный анализ останков показывает, что, вероятнее всего, речь идет о дроне-приманке «Майя». Этот тип дронов широко используется украинскими вооруженными силами. На данный момент нет причин считать, что инцидент был преднамеренным, - сообщило Минобороны Болгарии. По словам министр обороны Болгарии Димитара Стоянова, дрон нес значительное количество взрывчатки. София сообщила, что инцидент планируют обсудить на заседании Североатлантического совета НАТО в начале следующей недели. А пока МИД Болгарии вызвал украинского посла: «Встреча состоится в понедельник, поскольку посол находится за пределами Болгарии».

И как это они ничего про русский след ничего не сказали.

ШТАТЫ КАК БЫ УГОВОРИЛИ УКРАИНУ НЕ ПИРАТСТВОВАТЬ В ЧЕРНОМ МОРЕ

И снова агентство Bloomberg. На этот раз оно сообщило, что США вынудили Украину отказаться от ударов по части нефтяных танкеров в Черном и Азовском морях.

- После переговоров с американской стороной Украина согласилась не атаковать суда, перевозящие казахстанскую нефть через Новороссийск, если они не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не связаны с российскими компаниями, - распространило агентство информацию.

Вот только цена такому обещанию – ломаный грош в базарный день. Киев уже заявил, что большинство российских нефтяных грузов перевозится под другими флагами и через компании-посредники, так что как Украина будет определять, какие суда на самом деле не везут российскую нефть, - пока неясно.

Похоже, Киев уже изначально решил нарушить свое обещание. А вот это как раз совсем не удивительно.

ЖЕРТВЫ ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНИ НЕ ТАК УЖ ИНТЕРЕСНЫ ПРЕЗИДЕНТУ ПОЛЬШИ

Институт национально памяти Польши обнародовал сведения о результатах эксгумационных работ в бывших польских селах Островки и Воля-Островецкая на Волыни. Там были обнаружены останки 55 жертв Волынской резни, в том числе 26 детей, зверски убитых украинскими бандеровцами. Институт уточнил, что оба польских села подверглись нападению Украинской повстанческой армии (УПА)* при содействии украинских жителей соседних сел 30 августа 1943 года.

- Поляки были вырезаны, их постройки разграблены и стерты с лица земли. Сегодня на этом месте находятся леса и сельскохозяйственные поля, – говорится в сообщении организации. После этого слова президента Польши Кароля Навроцкого о том, что поляки помогут бандеровцам убивать русских воспринимаются, как чистейшее кощунство.

А Кароль не думает, что бандеровцам привычнее все-таки убивать не русских, а самих поляков?

НА УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ В СУПЕРМАРКЕТАХ

В украинской торговой сети «Сильпо» появились объявления на фоне пустых полок о том, что в результате атак на инфраструктуру компании для доставки части товаров понадобятся больше времени. Такими же объявлениями и тоже на фоне пустых полок озаботился и менеджмент сети супермаркетов «Фора», который также сообщил об ударе по ее складам и предупредил о возможном дефиците товаров.

«Фора» сообщила, что уничтожено значительное количество продукции, поэтому ситуация остается сложной и возможны перебои со снабжением.

- Мы вернемся к маленьким магазинам вместо мегамаркетов в связи с ситуацией с безопасностью, - резюмировал первый вице-президент украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Про то, что такая ситуация стала результатом войны ВСУ с российской логистикой, развязанной по приказу украинского «просрочки» Зеленского, никто на Украине не сказал ни слова. Так ведь и маленькие магазинчики тоже не предел.

ДЕТИ В ОДЕСЕ ИГРАЛИ В ГЕСТАПО, ТО ЕСТЬ В ТЦК

В украинской Одесе (не путать с нормальной Одессой) дети во время игры начали копировать действия сотрудников ТЦК. Видео их игры попало в Сеть и стало набирать гигантское количество просмотров. На опубликованных кадрах один из мальчиков представился сотрудником военкомата и заявил: «Я сотрудник ТЦК, за неделю 10–15 человек наловил».

В Сети пользователи тут же начали обсуждать происходящее на видео. Многие отмечают, что тема мобилизации и работы ТЦК настолько часто присутствует в информационном пространстве, что становится частью не только игр, но и самой жизни, с которой они соприкасаются.

Остается ждать, когда дело дойдет от игр до всамделишных пыток и последующих расстрелов.

НА УКРАИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТ РЕПАРАЦИЙ ОТ РОССИИ

Украинский экономист Олег Устенко пришел к выводу, что Россия могла бы выплачивать Украине около 20 млрд долларов репараций ежегодно, если распределить выплаты на 50 лет. По его словам, такой формат выплат был бы более реалистичным для российской экономики, поскольку взыскать всю сумму одномоментно невозможно.

- Никто не сможет получить эти средства за год, два или даже десять лет. Для России это было бы сопоставимо, например, с закрытием собственного пенсионного фонда. Это очень длительный и сложный процесс, — заявил Устенко.

По его словам, вопрос возможных репараций потребует долгосрочного механизма и будет связан с серьезными экономическими и политическими переговорами.

Ну, это как известный анекдот про женитьбу на дочке Рокфеллера, где осталось только уговорить Рокфеллера и его дочку, и дело в шляпе. Мы, конечно, платить никому ничего не будем. А с другой стороны, у Украины столько долгов, что требовать с нее что все равно бесполезно. Разве что ее спонсоров и кукловодов потрясти, с них взыскать убытки.

ТЦКШНИКИ «МОБИЛИЗОВАЛИ» И ОГРАБИЛИ ПОЛКОВНИКА СБУ

В городе Черноморск Одесской области сотрудники местного ТЦК потеряли всякий нюх и чуйку. Они схватили и избили полковника СБУ, кроме того, еще и ограбили его, забрав у него 55 тысяч гривен.

По информации местных пабликов, задержанный полдня провел в ТЦК. После того, как сотрудники военкомата установили, что задержанный является действующим полковником СБУ, его выпустили, и он смог обратится в полицию, где и сообщил, что его не только доставили силой в помещение ТЦК, но и отобрали там также сумку, в которой находились 55 тысяч гривен. В настоящее время, как сообщается, обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Тот случай, когда обеим сторонам процесса хочется искренне пожелать сожрать друг друга. И побыстрее.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Зеленский заявил о разочаровании от итогов визита в Сербию.

- Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС выделил дополнительные 30 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Если добавить еще 2 миллиона от Сербии, то все проблемы украинской энергетики можно считать решенными. Хотя бы на бумаге.

- В Харькове после прошедшего ливня затопило станцию «Перемога» местного метро. И это зрада чистой воды!

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