Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 11 августа:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 1134 дронов

2. Украинское зерно повезли окольными путями

3. Ракеты к ЗРК Patriot Киев не получит из-за утечек

4. Украинская разведка удивлена эволюцией ВС РФ

5. Окруженных наемников приказали уничтожить

6. Дал деньги на ВСУ — получи 13 лет

7. Офицер ВСУ призвал готовиться к страшной зиме

8. Зеленский трясет армию как грушу

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 11 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Воины «Севера» нанесли ВСУ такой урон: до 180 боевиков, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка войск вывела из строя свыше 205 бойцов. Подбиты танк, бронемашина и 22 автомобиля.

Группировка войск «Запад» нивелировала более 215 солдат и офицеров. Поражены танк, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 335 человек. Утилизированы восемь бронемашин и три станции РЭБ.

Бойцы «Востока» уничтожили свыше 340 националистов. Сожжены три бронемашины и 10 автомобилей.

На счету «Днепра» более 25 боевиков. А также 15 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 1134 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 11 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинское зерно повезли окольными путями

Компания Spike Brokers сообщает: за первые пять дней августа объем транспортировки агрокультур в порты Одессы, Черноморска и Южного снизился более чем на 84%. Общий объем перевезенных по железной дороге грузов составил 182 тысяч тонн. Это почти наполовину меньше июльских показателей. Зато через автопункты пропуска за рубеж отправили почти 60 тысяч тонн продукции. Но пропускной способности автодорог для компенсации потерь от сокращения морского транзита явно не хватает. Хотя на дунайском маршруте количество задействованных зерновозов и достигло 1296 единиц, вывезти 60 с лишним миллионов тонн собранной пшеницы им не по плечу. Пора сушить сухари.

Ракеты к Patriot Киев не получит из-за утечек

Издание Telegraph сообщает: в Белом доме опасаются, что после передаче Киеву лицензии на производство технологии ЗРК Patriot они окажутся на черном рынке. В публикации говорится: «Вашингтону нужны гарантии того, что секретные сведения не будут украдены. Американская администрация осведомлена о случаях попадания оружия, переданного Украине ее союзниками, на европейский черный рынок». А журнал The Atlantic ранее, со ссылкой на источник в Конгресс, отмечал, что Raytheon и Lockheed Martin также выступают против передачи лицензии. Производители комплексов и ракет опасаются создания конкурента на рынке вооружений. Где-то в бункере ронял крокодиловы слезы криворожский трагикомик.

B Белом доме опасаются, что после передаче Киеву лицензии на производство технологии ЗРК Patriot они окажутся на черном рынке. Фото: REUTERS.

Украинская разведка удивлена эволюцией ВС РФ

Заместитель начальника Главного управления разведки Украины, генерал Вадим Скибицкий опечален. Он констатирует: удары Вооруженных сил России по сравнению с предыдущими периодами СВО ужесточились. В интервью «РБК-Украина» он заявил: «Сейчас планирование атак не такое простое, как в 2023-2024 годах. Оно становится сложнее. Эволюционируют технологии». Генерал признал: эффективность ударов ВС РФ возросла после начала использования дронов «Герань-4» и «Герань-5». И отметил успешное применение русскими mesh-сетей - они позволяют управлять беспилотниками в условиях нестабильной связи. Скибицкого огорчил и запуск российской спутниковой системы «Рассвет» - аналог системы Starlink. Не плачьте, сердце раня...

Окруженных наемников приказали уничтожить

Бойцам 425-го отдельного штурмового полка было приказано уничтожить наемников, попавших в окружение в Волчанском районе Харьковской области. При условии, если их нельзя будет вытащить из котла. Приказ поступил от командования подразделения. В окружение попали легионеры из Испании и Бразилии. В силовых структурах сообщили изданию "РИА Новости", что командование ВСУ потребовало обезобразить лица наемников, если их придется устранить - чтобы затруднить идентификацию. Да в этой Бразилии каждый второй — дон Педро...

Дал деньги на ВСУ — получи 13 лет

Свердловский облсуд дал 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене Ивану Столбову. Уроженец Ивано-Франковска, получивший российский паспорт, вместо благодарности приютившей его стране отправлял деньги на экипировку для ВСУ. С мая 2023 по октябрь 2025 года Столбов совершил 11 транзакций. В 2025 году он был задержан в аэропорту «Кольцово». Суд признал Столбова виновным по ст. 275 УК России — «Госизмена». Помимо лишения свободы его приговорили ещё к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Помог «воинам света»?

Офицер ВСУ призвал готовиться к страшной зиме

Издание «Фокус» сообщает: майор ВСУ Юрий Федоренко пугает сограждан. Офицер призывает соотечественников готовиться к тяжелой зиме. Федоренко стращает: «Если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы в подъезде, приобрести электрогенератор, подумайте об этом уже сегодня». Майор заявляет: у страны не хватает средств и производственных мощностей, чтобы подготовиться к отопительному сезону. В это же время премьер Украины Сергей Корецкий признал, что население должно готовиться к худшему из сценариев ближайшей зимой, а украинской энергетике перед отопительным сезоном не хватает 650 миллионов евро. Может, по сусекам на Банковой поскрести?

Майор ВСУ Федоренко призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме из-за отключений электроэнергии. Фото: REUTERS.

Зеленский продолжает перетряхивать армию

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что перестановки в ВСУ будут продолжены. Он сообщил, что 10 августа были решены «важные военные вопросы». Их Зеленский обсудил с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба Игорем Скибюком и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой. Украинский лидер заявил: «Предложил видение перемен. Уже часть решений подготовлены, будут еще решения». Может, Хегсета из Пентагона вместо Хмары пригласить?

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