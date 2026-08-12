Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 августа:

1. Новости с передовой: освобождено Водяное

2. Украинских призывников за границей прижали

3. Большинство поляков за высылку украинских бездельников

4. Украинского агента после теракта ждала Грузия?

5. Для ВСУ уже выгребают музейное оружие

6. Незалежной остро не хватает водителей-хлебовозов

7. В Косово сняли флаги Украины из-за Зеленского

8. Малийских террористов натаскивают украинские инструкторы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 13 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Воины «Севера» освободили Водяное в Харьковской области. ВСУ потеряли более 210 бойцов. Поражены бронемашина, семь автомобилей и две станции РЭБ.

«Южная» группировка войск вывела из строя 195 человек. Подбиты три бронемашины и 21 автомобиль.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ более 220 солдат и офицеров. Утилизированы 19 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

Подразделения «Центра» уничтожила свыше 350 националистов. Разбиты танк, пять бронемашин и семь автомобилей.

От действий бойцов «Востока» противник потерял до 340 военнослужащих. Утрачены три бронемашины и 17 автомобилей.

«Днепр» нанес противнику такой урон: до 30 боевиков, 25 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов HIMARS. Поразили пять ракет «Нептун» и 1061 дрон.

Моряки-черноморцы потопили восемь безэкипажных катеров врага.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинских призывников за границей прижали

Издание «Страна» сообщает: украинцев призывного возраста лишат консульских услуг за границей, если они не зарегистрируются в электронном реестре военнообязанных. Вышло постановлению украинского кабмина. В документе говорится: «Если установлено, что в отношении лица отсутствует запись в реестре, осуществляется автоматическая постановка такого лица на воинский учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме». В общем, отношения с родиной казакам надо рвать раз и навсегда.

Две трети поляков за высылку украинских безработных

Результаты соцопроса, проведенного лабораторией IBRiS, показывают: две трети поляков требуют высылать из страны украинцев призывного возраста, которые не работают, а сидят на пособиях. Против такой меры высказались менее четверти опрошенных. Показательно, что в возрастной группе старше 50 лет показатель тех, кто требует высылки бездельников и дармоедов, достигает 80%. Чемодан, вокзал, Житомир?

Украинского агента после теракта ждала Грузия?

Российский гражданин по заданию украинских спецслужб должен был взорвать сотрудника военкомата в Краснодаре. После убийства скрыться в соседней стране. В переписке с украинским куратором говорилось: «Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию». Агент выражал поддержку киевскому режиму и обещал выполнить все указания куратора по имени Роман. Взрывное устройство , именуемое «игрушкой», хранил дома. При том опасаясь его самопроизвольной детонации. Ему пообещали деньги, он пообещал подорвать автомобиль военкома. Куратор указал маршрут передвижения жертвы. И тут вмешались спецы ФСБ. Связь с украинской спецслужбой, длившаяся с сентября 2025-го года, прервалась. Прошла любовь, завяли помидоры...

Для ВСУ уже выгребают музейное оружие

The War Zone сообщает: украинская армия пополнит парк техники советскими боевыми машинами из частной скандинавской коллекции. Представители датского Panzermuseum East заявили: «Мы отправили технику на Украину. Первой забрали нашу прекрасную БМП-1, а второй – МТЛБ СНАР-10 (станция наземной артиллерийской разведки — ред.). Такой гусеничный транспортер, оснащенный радаром наземной разведки, по мнению экспертов, в данной радиолокационной модификации встречается редко. Его предназначение - обнаружение войск и корректировка огня. Владельцы коллекции не сообщили, пришлось ли машинам делать ремонт и дооснащение перед отправкой в зону боевых действий. Теперь ВСУ, конечно, станут непобедимы.

В Косово сняли флаги Украины из-за Зеленского

Владимир Зеленский, заехав в Сербию за боеприпасами, походя отказался признавать независимость Косова. Реакция Приштины была следующей. Огромный баннер «Свободная Украина», который висел на главной улице города с 2022 года, сорвали. Мэр столицы Перпарим Рама презрительно бросил: «Наши симпатии - с народами, сталкивающимися с войной, насилием и преследованиями, но уважение должно быть взаимным». Но Зеленскому на косоваров плевать — ему от Белграда нужны снаряды советского образца для артиллерии и танков. И он их, похоже, получит. Братушки - такие братушки...

Владимир Зеленский, заехав в Сербию за боеприпасами, отказался признавать независимость Косова Фото: REUTERS.

Незалежной остро не хватает водителей-хлебовозов

"Страна.uа" информирует: в незалежной серьезно не хватает водителей, которые развозят хлеб. Первый вице-президент Ассоциации пекарей, Александр Тараненко, заявил, что дефицит таких работников на хлебозаводах достиг почти трети от необходимого. Он сообщил: «У водителей количество отработанных часов в месяц превышает 340. Это очень тяжело физически, далеко не все выдерживают». При том работодатели могут предоставить бронь от мобилизации лишь половине военнообязанных водителей. Он также указал, что пятая часть хлебозаводов повреждены или разрушены в связи с продолжающимися боями. Крути педали, пока батоном по хребту не дали.

Террористов в Мали натаскивают инструкторы из Украины

Инструкторы из незалежной натаскивают террористов в Мали при поддержке Парижа. По данным RT, вербовку и транзит боевиков курируют филиалы террористических организаций ИГИЛ* и «Аль-Каида»*. После идеологической обработки боевики либо примыкают к «Аль-Каиде», либо вступают в группировку «Фронт освобождения Азавада». Азавадские командиры больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине. Их сопровождал боевик-туарег ливийского происхождения и гражданин Британии Бессада Акли Шейка. ГУР и посольство Украины в Мавритании оказывают боевикам всемерную поддержку. Москалям любая гадость — рагулям большая радость .

*Организации признаны террористическими и запрещены в России