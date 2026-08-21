MG почти исчез с российского авторынка: что случилось с британско-китайским брендом

Продажи автомобилей марки MG в России упали почти до нуля

Российские продажи автомобильной марки MG практически сошли на нет, а на ведущих онлайн-площадках по продаже машин пропали актуальные предложения. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат Инфо».

Согласно статистике, за июль текущего года россияне зарегистрировали лишь две новые машины этого бренда — обе модели MG 6 в кузове лифтбек. При этом на официальном сайте компании числятся 65 автомобилей в наличии, однако на популярных классифайдах найти их не удается.

В 2024 году, когда MG вновь выходил на российский рынок, амбициозные планы предполагали попадание в десятку самых продаваемых марок страны за счёт широкой дилерской сети.

MG — бренд с британскими корнями и более чем вековой историей, сегодня принадлежащий крупному китайскому государственному концерну SAIC Motor. Марка прошла путь от культовых спорткаров до массовых электромобилей и кроссоверов. Название расшифровывается как Morris Garages («гаражи Морриса») — компания была основана в 1924 году Сесилом Кимбером в Великобритании.

Современная линейка MG полностью обновлена: акцент смещен с классических бензиновых двигателей в сторону технологичности и электрификации.

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