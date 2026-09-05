Соединили ДНК человека и комара, создали тренажер для высадки на Марс и разоблачили первых фальшивомонетчиков: Самые яркие открытия российских ученых за неделю

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За эту неделю российские ученые совершили впечатляющие открытия и сообщили о своих интересных исследованиях. KP.RU выбрал самые важные.

Полетим к астероиду-убийце мегаполисов. Планируется первая для России посадка на небесное тело

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил: российские ученые готовят «прорыв в космических исследованиях» – миссию к астероиду Апофис, который окажется на небывало близком расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года. Врезаться в нашу планету каменная глыба не должна. Но тем не менее - тревожно. Апофис гигантский, и его называют “убийцей мегаполисов” - при попадании способен уничтожить большой город.

Инициировали уникальный проект специалисты из НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына. Планируют подлететь, осмотреть и изучить астероид – форму, структуру и рельеф, направив спутники-кубсаты (они же наноспутники). Можно даже будет приземлиться, взять образцы грунта. Миссия предстоит непростая - российские космические аппараты прежде не садились на астероиды.

Апофис гигантский, его называют “убийцей мегаполисов” - при попадании способен уничтожить большой город. Фото: Clavivs/Shutterstock/Fotodom

Создали тренажер для высадки на Марс. Он поможет космонавтам после полугода в невесомости

Пилотируемые космические полеты на Марс и Луну уже не за горами.

Одна из задач, которую предстоит решить, - высадка экипажа на Марсе после 6 месяцев полета. Да, на МКС космонавты проводят и по году. Но потом возвращаются на Землю, где их встречают поисковые группы, проходят реабилитацию.

На Марсе встречать некому. Первопроходцы должны находиться в работоспособном состоянии сразу после посадки на Красной планете.

Ученые МАИ создали тренажер - стабилизационную платформу, которая поможет космонавтам адаптироваться к гравитации других планет. Устройство напоминает электронные напольные весы. Платформа оснащена датчиками давления и движения, а кроме того, в нее встроен механизм, который меняет ее положение.

Идея в том, что космонавту на неустойчивой платформе все время придется искать баланс. Датчики отслеживают, насколько хорошо человек держит вертикаль и удерживает центр тяжести. В результате тренировки организм учится быстрее перестраиваться к изменениям силы тяжести и восстанавливать чувство равновесия после долгого полета в невесомости.

Впервые в мире увидели, как дельфинят учат "говорить". Первым делом - свистеть свое имя

Как новорожденные дельфинята получают первые уроки, впервые в мире удалось подсмотреть сотрудникам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского в Крыму, филиала Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН.

Дочкой обзавелись черноморские дельфины афалины — Яна и Яша. Мама и папа начали с ней общаться, едва та появилась на свет. Новорожденная что-то «лопотала» – сумбурное и бессвязное.

- Вскоре после рождения малышка начала продуцировать различные звуки, - вспоминает морской биолог Вячеслав Рябов.

Схема экспериментальной «установки», благодаря которой ученые следили за процессом обучения новорожденной малышки. Иллюстрация из исследования В.А. Рябова "Акустические сигналы дельфина афалина"

Дочка не умолкала ни на минуту – пощелкивала и посвистывала, но очень примитивно, случайным образом. Как и положено младенцам – человеческие, например, поначалу гугукают. Отец терпеливо обучал ее эхолокации, издавая соответствующие сигналы. Мать показывала дочке, как правильно «произносить» - по-дельфиньему - свое имя, высвистывая его «по слогам».

Соединили гены человека и комара. Не ради того, чтоб вырастить “Чужого”

Российская академия наук сообщила неожиданное и слегка пугающее: генетики из Новосибирска создали гибридные клетки человека с фрагментами генома комара. Воображение рисует помесь комара с человеком. Что нам достанется от кровососущего? Хоботок? Крылья? Жажда крови?

Но нет. Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН действительно создали клетки, объединяющие генетический материал человека и комара. Чтобы ответить на один из фундаментальных вопросов генетики: как клетка определяет, какие участки ДНК должны работать, а какие - оставаться выключенными.

Почему комар? Наши с ним эволюционные пути разошлись очень давно - около 600 миллионов лет назад. Исследователи хотели посмотреть, как человеческая клетка будет реагировать на гены очень далекого и не похожего на нас существа. Чужого.

Исследователи хотели посмотреть, как человеческая клетка будет реагировать на гены очень далекого и не похожего на нас существа. Фото: deing store 39/Shutterstock/Fotodom

На комарах ученые не остановятся. Они планируют создать гибриды человеческих клеток с генетическим материалом других организмов. Исследование в будущем оно может найти применение и в медицине - для развития геномных технологий и методов редактирования генома.

Разоблачили первых русских фальшивомонетчиков. Они появились 800 лет назад

В 1390-х годах при великом князе Московском Василии I — сыне Дмитрия Донского — фальшивки уже чеканили. Их обнаружили ученые из Новгородского государственного университета и Института археологии РАН. Исследовав более 13 тысяч монет времен Василия I (1389-1425 годы), выявили 151 фальшивую.

Ученые подозревают, что древние фальшивомонетчики чеканили подделки не без содействия госслужащих, состоявших при монетном дворе.

Первые фальшивые монетки древней Руси, выявленные российскими учеными

- Часть подделок была изготовлена при участии княжеских денежников, вовлеченных в «воровское» дело. На это указывают подлинные государственные монетные штемпеля, использованные фальшивомонетчиками, - подчеркнул член-корреспондент РАН Пётр Гайдуков, советник директора Института археологии РАН, главный научный сотрудник кафедры истории России и археологии НовГУ.

Создали робота-археолога для поиска подземных аномалий. На борту - георадар и металлоискатель

Роботы совершили революцию в археологии. Ярким примером стали недавние уникальные находки в Гнёздове под Смоленском. Этим летом там раскопали захоронение высокопоставленного викинга и его спутницы. Робособак по кличке Сигурд и Фрея с лазерными сканерами применяли для фиксации культурных слоев.

Но самый тяжелый этап работы археолога - разведка. На днях в МФТИ испытали уникальный комплекс TerraCognitaBotn. На борту:

- георадар

- металлоискатель

- GPS-приёмник

- RGB-D-камера (фиксирует цветное изображение и определяет расстояние до объекта).

Команда разработчиков TerraCognitaBot на полевых испытаниях комплекса. Фото: МФТИ / mipt.ru

Робот-археолог с помощью системы компьютерного зрения собирает информацию о подземных аномалиях.

Выяснили, что самым модным цветом в средневековом Новгороде был красный

Как узнали? По находкам, сделанным во время археологических раскопок в Великом Новгороде. Новгород был крупным торговым городом, входившим в Ганзейский союз. Купцы везли сюда товары со всей Европы. В одном из раскопов - Неревском - нашли 166 фрагментов шерстяных тканей. И треть из них оказались европейского производства. А из 43 цветных почти все - 35 фрагментов - красные.

Выследили в тайге шквалы, которые страшнее смерчей

Ученые из Института физики атмосферы имени Обухова РАН (Москва), Пермского государственного научно-исследовательского университета и ВНИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных (Обнинск) провели глубокое исследование. Они изучали “место преступления”, где смерч оставляет “отпечатки пальцев”. В лесах, в тайге. Анализировали космические снимки, на которых четко видны масштабные лесные ветровалы — массивы деревьев, поваленных ветром в одном направлении. В итоге нашли следы 41 долгоживущего шквала. Пять их них классифицированы как «деречо». Это наиболее сильные шквалы, они оставляли «путь разрушений» длиной более 400 км.

22 июня этого года смерч пронесся по улицам уральского города Кушва (подзона южной тайги) и превратил часть населенного пункта в руины Фото: Предоставлено "Комсомолке".

- Подобные природные явления недооцениваются, хотя они крайне опасны, - считает руководитель проекта Александр Чернокульский, заместитель директора ИФА РАН. - По нашим оценкам, за исследуемый период (с 2001 по 2024 год) шквалы унесли жизни как минимум 91 человека, еще 539 получили ранения.

Доказали, что разделочная доска на кухне может быть сделана из любого материала, и это не влияет на гигиену. Главное - хорошо мыть доску

Ученые из Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова положили конец давним спорам и мифам о «самом гигиеничном» материале для кухонных разделочных досок. Выбирайте любую.

Экспериментаторы, которыми руководила доцент, кандидат химических наук Ксения Сухарева — завкафедрой индустрии качества РЭУ — руководствовались простой мыслью: наиболее гигиенически правильная разделочная доска та, на которой скапливается меньше микробов.

Моделируя «кухонную рутину», ученые «загрязняли» поверхность досок из стекла, полипропилена, акрила и дерева мясным фаршем. Потом мыли.

Ни в одном из экспериментов «существенного микробного обсеменения» выявлено не было. Главное – не забыть тщательно очистить доску.

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