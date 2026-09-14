Александр Абдулов с женой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Вдова Александра Абдулова редко появляется на светских мероприятиях. Юлия Мешина старается избегать публичности. Но ради празднования 71-летия Ларисы Долиной она сделала исключение.

Вдова Александра Абдулова пришла на день рождения Ларисы Долиной. Поклонники актера пришли в восторг, увидев Юлию Мешину на фотографиях с шикарной вечеринки. 51-летняя женщина роскошно выглядит.

Лариса Долина и Юлия Мешина на вечеринке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметим, не так давно в личной жизни Юлии прошли судьбоносные перемены. Год назад Юлия представила друзьям нового возлюбленного. Вдова Абдулова обрела счастье с бизнесменом по имени Александр. Мужчине за 60 лет. Пара живет вместе, хотя официально брак они не регистрировали. При этом Мешина носит обручальное кольцо.

Напомним, замужняя на тот момент Юлия познакомилась с Абдуловым в 2005 году в самолете. Они летели на Камчатку. Актер обратил внимание на эффектную брюнетку. Через год они поженились, а в 2007-м в семье родилась дочь Евгения.

Когда ребенку исполнилось полгода, у Абдулова диагностировали рак легких. Артист умер в январе 2008 года. Мешиной тогда было всего 32 года.

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