16-летний внук Любови Полищук вырос красавцем: поразил сходством с бабушкой

Любовь Полищук не дожила до 60 лет Фото: кадр фильма "Интердевочка".

Любовь Полищук умерла почти 20 лет назад от рака. Актриса никогда не видела своих внуков. У артистки их двое - от дочери Мариэтты Цигаль-Полищук есть 16-летний Гриша, а от сына Алексея Макарова - 16-летняя Варвара. На днях 41-летняя Мариэтта показала Гришу.

Дочь Любови Полищук поделилась фото единственного сына в честь его 16-летия. На черно-белом снимке подросток смотрит вдаль и улыбается.

Григорий родился в первом браке Мариэтты Цигаль-Полищук от актера театра на Малой Бронной Дмитрия Сердюка. "Самый красивый, умный, талантливый мальчик..." - подписала артистка снимок.

Григорию 16 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Гриша, конечно, знает о том, кто его бабушка. Он гордится ею. Тем более школьник очень на нее похож.

Поклонники поражены красотой мальчика. "Какой красивый мальчик вырос!", "С ума сойти, какой взрослый", "Глаза как у Любови Григорьевны!", "Любовь Полищук точно гордилась бы таким внуком", "Черты бабушки угадываются, особенно взгляд", "Красивый и умный", - пишут поклонники.

Актриса была редкой красавицей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Напомним, Полищук умерла 28 ноября 2006 года во сне. Умирать решила дома в Большом Казенном переулке в окружении близких, потому уехала из больницы. Она впала в кому. У 57-летней актрисы была саркома позвоночника. Болезнь развилась после серьезной травмы спины, которую звезда получила в тяжелой автомобильной аварии в 2000 году. Последние месяцы жизни артистка была прикована к постели. Боли в спине были настолько сильными, что врачи вынуждены были выписать ей сильнейшие обезболивающие.