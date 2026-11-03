«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 4 ноября:
1. Новости с передовой: сбиты 1265 дронов
2. Врача, вскрывшую пыточную под Киевом, арестовали
3. Украинские дроны атакуют Абхазию
4. Дроноводы и снайперы ВСУ воюют против Судана
5. Спортдиректор «Шахтера» оплевал российский футбол
6. Зеленский нарывается на лишение помощи США
7. Писториус ищет ракеты для Киева и никак не найдет
8. Миграционная служба Украины прогнила
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
От действий «Севера» противник потерял до 140 боевиков. Поражены две бронемашины и 16 автомобилей.
Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 210 бойцов и две бронемашины. А также восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Воины «Юга» вывели из строя 175 военнослужащих. Подбиты 36 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
«Центр» уничтожил до 340 солдат и офицеров ВСУ. Выбиты по пять бронемашин и автомобилей. Утрачены боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ.
Бойцы «Востока» вывели из строя до 215 человек. Утилизированы три БТР и пять автомобилей.
На счету «Днепра» - до 25 боевиков, 15 автомобилей и станция РЭБ.
Силы ПВО сбили четыре ракеты «Нептун» и 1265 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
В незалежной полиции наплевать даже на женщин-врачей. Копы повязали медработника, которая рассказала о пыточной под Киевом. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* сообщил: «На стриме у нас находилась врач, которая отбила в этой пыточной пятерых больных людей. Во время стрима прибыла полиция. Врач сообщила, что ее задерживают. Стрим прервался». По данным украинских СМИ, первый корпус украинской нацгвардии «Азов»* создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом. А глава Офиса Зеленского проговорился, что таких тюрем — целая сеть по стране. И это понеслось по Европе.
Фото: REUTERS.
Рустам Латипов, глава погрануправления Службы госбезопасности Абхазии, возмущен: украинские дроны тупо вторгаются в воздушное пространство республики. Он заявил: «Беспилотники ВСУ нарушают воздушное пространство Республики Абхазия на участке границы, примыкающей к реке Псоу». По его словам, которые приводят РИА Новости, пограничники и правоохранители прилагают максимальные усилия для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. Атаки дронов идут в направлении железной дроги и аэропорта в Сухуме.
Посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщил: украинские наемники могут воевать в рядах суданских мятежников. Речь об украинских дроноводах. Накануне министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем подтвердил ликвидацию группы украинских снайперов и инструкторов, воевавших на стороне мятежников. Зачем вам, рагули, африканская земля?
Хорват Дарио Срна, спортивный директор «донецкого» футбольного клуба «Шахтер», дал оценку возвращению российских клубов на турниры под эгидой УЕФА. Talksport приводит слова потомка усташей, которые жгли сербов: «Как представить, что российский клуб сыграет в Англии, Германии, Испании или Италии. Им никто не рад в Европе». И добавил: «Представьте матч лондонского «Челси» против русского «Зенита» на «Стэмфорд Бридж» — это был бы хаос». Не додавили балканских фашистов.
Обозреватель Алекс Христофору констатирует: Владимир Зеленский может лишиться помощи Белого дома из-за постоянных необоснованных требований в адрес администрации Вашингтона. Он полагает: «Зеленский не осознает, что никаких систем Patriot для Киева просто нет. Он не уловил этот момент. Их нет - и он рискует разозлить США своими требованиями». Христофору полагает: Штаты не смогут удовлетворить потребности Украины из-за своих нужд. По его мнению, «теперь уже эти комплексы точно не отправятся на Украину». А куда — неужели в Мекку?
Из-за Киева министр обороны ФРГ занимается клоунадой. Берлин и Лондон пытаются найти ракеты к ПВО для Киева. Но ситуация сложна. Причина — не поставки из Соединенных Штатов. Об этом скорбел министр обороны Германии Борис Писториус. На совместной пресс-конференции с британским коллегой Стритингом, он заявил: «Ситуация сложная. Из США поступает мало ракет Patriot. А наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается». Может, пора сдаваться прямо сейчас?
Фото: REUTERS.
Миграционная службы незалежной равняется на старших товарищей - там все продано сверху донизу. Главное - распространение платных схем с документами для проживания. Иван Скориков, завотделом Украины Института стран СНГ заявил RT. «На Украине люди скрывают своё местоположение. Получают поддельные документы о месте регистрации. Есть различные схемы по тому, как пересечь пределы страны, чтобы выехать за границу». И все это стоит больших денег. А деньги любят счет...
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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