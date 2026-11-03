Тренировка военнослужащих разведподразделения в зоне СВО. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 4 ноября:

1. Новости с передовой: сбиты 1265 дронов

2. Врача, вскрывшую пыточную под Киевом, арестовали

3. Украинские дроны атакуют Абхазию

4. Дроноводы и снайперы ВСУ воюют против Судана

5. Спортдиректор «Шахтера» оплевал российский футбол

6. Зеленский нарывается на лишение помощи США

7. Писториус ищет ракеты для Киева и никак не найдет

8. Миграционная служба Украины прогнила

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 4 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял до 140 боевиков. Поражены две бронемашины и 16 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: до 210 бойцов и две бронемашины. А также восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Воины «Юга» вывели из строя 175 военнослужащих. Подбиты 36 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

«Центр» уничтожил до 340 солдат и офицеров ВСУ. Выбиты по пять бронемашин и автомобилей. Утрачены боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ.

Бойцы «Востока» вывели из строя до 215 человек. Утилизированы три БТР и пять автомобилей.

На счету «Днепра» - до 25 боевиков, 15 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре ракеты «Нептун» и 1265 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 4 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Врача, сдавшую пыточную под Киевом, повязали

В незалежной полиции наплевать даже на женщин-врачей. Копы повязали медработника, которая рассказала о пыточной под Киевом. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* сообщил: «На стриме у нас находилась врач, которая отбила в этой пыточной пятерых больных людей. Во время стрима прибыла полиция. Врач сообщила, что ее задерживают. Стрим прервался». По данным украинских СМИ, первый корпус украинской нацгвардии «Азов»* создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом. А глава Офиса Зеленского проговорился, что таких тюрем — целая сеть по стране. И это понеслось по Европе.

Первый корпус украинской нацгвардии «Азов»* создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом. Фото: REUTERS.

Украинские дроны летят в Абхазию

Рустам Латипов, глава погрануправления Службы госбезопасности Абхазии, возмущен: украинские дроны тупо вторгаются в воздушное пространство республики. Он заявил: «Беспилотники ВСУ нарушают воздушное пространство Республики Абхазия на участке границы, примыкающей к реке Псоу». По его словам, которые приводят РИА Новости, пограничники и правоохранители прилагают максимальные усилия для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры. Атаки дронов идут в направлении железной дроги и аэропорта в Сухуме.

Дроноводы и снайперы ВСУ свергают правительство Судана

Посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщил: украинские наемники могут воевать в рядах суданских мятежников. Речь об украинских дроноводах. Накануне министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем подтвердил ликвидацию группы украинских снайперов и инструкторов, воевавших на стороне мятежников. Зачем вам, рагули, африканская земля?

Спортивный директор «Шахтера» плюнул в российский футбол

Хорват Дарио Срна, спортивный директор «донецкого» футбольного клуба «Шахтер», дал оценку возвращению российских клубов на турниры под эгидой УЕФА. Talksport приводит слова потомка усташей, которые жгли сербов: «Как представить, что российский клуб сыграет в Англии, Германии, Испании или Италии. Им никто не рад в Европе». И добавил: «Представьте матч лондонского «Челси» против русского «Зенита» на «Стэмфорд Бридж» — это был бы хаос». Не додавили балканских фашистов.

Зеленский готов лишиться помощи США?

Обозреватель Алекс Христофору констатирует: Владимир Зеленский может лишиться помощи Белого дома из-за постоянных необоснованных требований в адрес администрации Вашингтона. Он полагает: «Зеленский не осознает, что никаких систем Patriot для Киева просто нет. Он не уловил этот момент. Их нет - и он рискует разозлить США своими требованиями». Христофору полагает: Штаты не смогут удовлетворить потребности Украины из-за своих нужд. По его мнению, «теперь уже эти комплексы точно не отправятся на Украину». А куда — неужели в Мекку?

Писториус тупо ищет ракеты для Киева

Из-за Киева министр обороны ФРГ занимается клоунадой. Берлин и Лондон пытаются найти ракеты к ПВО для Киева. Но ситуация сложна. Причина — не поставки из Соединенных Штатов. Об этом скорбел министр обороны Германии Борис Писториус. На совместной пресс-конференции с британским коллегой Стритингом, он заявил: «Ситуация сложная. Из США поступает мало ракет Patriot. А наше производство PAC-2 GEM-T в Германии только начинается». Может, пора сдаваться прямо сейчас?

Министр обороны Германии Борис Писториус Фото: REUTERS.

Миграционная служба Украины коррумпирована насквозь

Миграционная службы незалежной равняется на старших товарищей - там все продано сверху донизу. Главное - распространение платных схем с документами для проживания. Иван Скориков, завотделом Украины Института стран СНГ заявил RT. «На Украине люди скрывают своё местоположение. Получают поддельные документы о месте регистрации. Есть различные схемы по тому, как пересечь пределы страны, чтобы выехать за границу». И все это стоит больших денег. А деньги любят счет...

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Европа нагло рвется на переговоры Трампа, Путина и Зеленского