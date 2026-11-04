Что ждет Трампа после выборов в США: от импичмента его спасет Верховный суд

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Американист Малек Дудаков дал KP.RU прогноз на развитие событий после выборов в Конгресс США. Их итоги: вместо республиканцев контролировать Палату представителей и Сенат будут демократы.

- В чем причины поражения республиканцев?

- Топливный кризис привел к тому, что в США вверх пошли цены на топливо, следом - на продукты… Все понимают, что причиной стала война в Иране. А в ней винят лично Трампа.

Многие американцы в опросах второй серьезной проблемой назвали коррупцию. Тиражировались подозрения в том, что близкие к Трампу люди якобы получали от него инсайдерскую информацию и в результате выгодно покупали и продавали акции на бирже. Тезис «я беднею, а ребята в Белом доме богатеют» мобилизовал враждебного Трампу избирателя.

- Ожидаете, что демократический Конгресс начнет расследования по этому поводу?

- Никаких особых угроз самому Трампу и его семье я не вижу. Есть постановление Верховного Суда США 2024 года, по которому президент и после отставки неподсуден за решения, которые принял в период пребывания в Белом доме.

А родственников Трамп может помиловать точно так же, как это сделал Байден накануне ухода с поста.

- Какой самый главный рычаг будет у нового Конгресса, чтобы мешать политике Трампа по Украине?

- Деньги. До 11 декабря Трампу надо провести через конгрессменов бюджет на 2027 год, иначе начнется шатдаун - блокировка финансирования государственных структур.

И сейчас-то бюджет блокируют. (Кроме демократов, против выступает группа республиканцев. Среди них сторонники Украины, они же противники контактов с Россией, и противники войн, сжирающих американские финансы - Ред.)

Трамп требует для Пентагона $1,15 триллиона, просит у Конгресса еще 350 миллиардов на продолжение войны с Ираном, пополнение запаса ракет Patriot…

Ну а подконтрольный демократам Конгресс может вписать в бюджет помощь Украине как обязательную целевую выплату.

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