ОПГ сотрудников СБУ только в Киеве контролировала 52 колл-центра Фото: EASTNEWS/AFP.

«Крышевание» мошеннических колл-центров, в котором обвинили высокопоставленных сотрудников украинской контрразведки СБУ, оказалось лишь одним, и не самым ярким видом их преступной деятельности. Напомним, сегодня утром обыски прошли у генерала СБУ Сергея Дуки и двух полковников из центрального аппарата. При этом, по озвученным НАБУ данным, в ОПГ внутри этой спецслужбы входили, как минимум, 12 офицеров СБУ. Которые не только «крышевали» колл-центры, но и оказывали покровительство другой, чисто уголовной ОПГ «Химпром», возглавляемой неким «Мексиканцем». А «Химпром» уже занимался наркоторговлей, похищениями людей, торговлей контрафактными сигаретами, изготовление поддельной валюты (в частности, речь шла об изготовлении фальшивых евро), а также вымогательством, в чем «химпромовцам» всемерно помогали украинские контрразведчики, вплоть до того, что именно они «решали» вопросы с судьями, когда «химпромовцы» или мошенники из колл-центров попадались.

На Украине утром прошли обыски у генерала СБУ Сергея Дуки (на фото) и двух полковников из центрального аппарата службы.

Одним словом, классическая мафия в западном понимании этого термина. Скорее даже не американском, а итальянском. Американская обычно зарабатывает на государственных и городских подрядах, а тут — классический бандитизм в чистом виде.

Стандартная такса для судьи составляла 10 тысяч долларов США. За это судьи Печерского района Киева даже возвращали мошенникам изъятое у них имущество. А все, что СБУшники получали в таких случаях от бандитов сверху, контрразведчики забирали себе. Так, в одном из подобных случаев решение вопроса о возврате изъятого у мошенников имущества обошлось в $47 тысяч, из которых судье передали только $10 тысяч.

ОПГ СБУшников вполне могла бы обойтись и без этого, она контролировала только в Киеве 52 колл-центра, получая от каждого из них ежемесячно 7 тысяч долларов США, что в сумме давало им более 360 тысяч долларов в месяц. Но жадность, как известно, губит не только «фраеров».

Контрразведчики сливали бандитам информацию об обращениях пострадавших в полицию, передавали информацию с совещаний правоохранительных по борьбе с организованной преступностью, запутывали расследования, которые вели полицейские со следователями ГБР, и так далее. За что получали отдельное и немалое вознаграждение от наркомафии — так, к слову, один из подобных переводов в криптовалюте составил 352 800 долларов.

Но самое настоящее открытие НАБУшники и САПовцы озвучили, когда заявили, что украинские контрразведчики похищали, избивали и пытали людей, в том числе, и помогая бандитам из «Химпрома», не только на территории Украины, но и в Европе. Так, в частности, подобные операции проводились членами ОПГ из СБУ в столице Австрии. За это вознаграждение исчислялось уже миллионами долларов. И снова НАБУ подкрепило свои слова доказательствами, рассказа об одном из таких траншей, естественно, в криптовалюте, который составил 1,3 млн долларов США.

При этом, такие действия, как избиения тщательно документировались бандитами, снимавшими свои расправы на видео. Один из роликов был предъявлен в качестве доказательства такой расправы. На нем двое мужчин в балаклавах зверски избивают лежащего мужчину молотками весьма приличных размеров, причем, бьют его преимущественно по ногам, превращая, по всей видимости, кости в совершеннейшую кашу. Потом один докладывает, что ноги у избитого превратились «в тряпки», и еще говорит, что самые жестокие (!) моменты избиения они все же снимать не стали.

На Украине, пожалуй, как ни в какой другой стране мира верна поговорка: «Что охраняю, то и имею». И это явно еще не вся информация о том, как бандиты в погонах превратили свою страну с ведома украинского «просрочки» Зеленского в одну сплошную территорию преступности и беспредела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Генерал СБУ достал оружие и пригрозил расправой": На Украине возобновились чистки и борьба за лишение Зеленского полномочий

Выдвинутое подозрение в госизмене Мендель предсказала сама: Каждое ее откровение больно бьет по Киеву

Зеленский объяснил, что переговоры нужны, чтобы доказать вину России