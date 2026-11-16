Со дня смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной прошло 9 дней. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, почему на самом деле пропустила похороны знаменитой бабушки на Новодевичьем кладбище. Анна Трегубенко приняла такое решение, чтобы не встречаться с родней.

Со дня смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной прошло уже 9 дней. "Приеду, когда толпы не будет, когда не будет родственников. Я лучше потом спокойно к могиле подойду, проведу полчаса, поговорю с бабушкой. Я себе такую картину рисую", - рассказала внучка артистки.

Анна Трегубенко собирается на могилку к бабушке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Судя по всему Анна Трегубенко вдрызг разругалась с близкими. Ни тяжелое состояние актрисы, ни ее смерть не помогли семье преодолеть разногласия. "Не жалею ни о чем. Вот как оно все идет последние 10 лет... Все мы друг другу должны, по итогу каждый сидит сам с собой", - высказывалась она в шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Ушлые репортеры поинтересовались, не последуют ли за смертью Лидии Николаевны новые судебные разбирательства и скандалы между родственниками. Анна не стала скрывать, что ожидает продолжения семейных разборок.

Мария Шукшина на прощании с умершей мамой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Меж тем мама Анны - актриса Мария Шукшина раскрыла душу после похорон мамы. "Душа тоскует, молится и плачет. Царствие небесное Рабам Божьим Лидии и Василию! Низко кланяюсь всем вам, люди милые, за молитвы ваши святые и за поддержку!" - написала в блоге средняя дочь Федосеевой-Шукшиной.