"Киев пытается компенсировать свои неудачи на фронте терроризмом": с чем связано покушение на Сергея Заворотного

Сергей Заворотный сейчас в больнице Фото: Соцсети.

По факту взрыва автомобиля на улице Кировоградская в районе Чертаново в Москве возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СКР. Пострадавший — журналист-международник, бывший собкор «Комсомольской правды» и экс-советник премьер-министра Украины Николая Азарова, Сергей Заворотный. Взрывное устройство мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте сработало под днищем внедорожника. Заворотного госпитализировали. Этот подрыв — второй за двое суток — накануне в Питере была взорвана машина полковника российских ВКС. Теракты произошли на фоне переговоров по Украине и визита в Москву представителей президента США.

На Радио «КП» говорили с политологом, кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрием Котом.

НЕВОЛЬНО ПРИМЕРЯЕШЬ НА СЕБЯ

- Почему сегодня покушались на известного политолога и журналиста - стоит ли это увязывать с событиями на внешнеполитическом треке?

- Когда слышишь про очередной теракт, невольно примеряешь это и на себя. Все мы, бывшие украинские граждане, которые не согласились с госпереворотом 2014-го года, находимся под прицелом. И с ужасом смотришь на то, что творят эти нелюди, с которыми мы долго жили в одной стране, в одном городе, учились по одним учебникам. Они оскотинились совсем.

Сергея Борисовича я знаю, конечно. Помолимся, чтобы Господь его оставил в этом мире.

- Он был близок с бывшим главою украинского кабмина...

- Да, они вместе работали во времена, когда Азаров был премьер-министром. И после этого они и в Москве взаимодействовали. И у нас были общие проекты, когда мы пытались создать Комитет по спасению Украины - но запоздали. Оказалось, что спасать особо и некого, а надо освобождать наших православных русских людей через демилитаризацию и денацификацию.

Под днищем машины сработала самодельная бомба. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

УГРОЗЫ ПРЯМЫЕ И ЯВНЫЕ

- Взывая одного — угрожают другим?

- Да, это может быть сигнал человеку, до которого добраться не смогли, чтобы он занял иную позицию, менее активную с точки зрения критики украинства. С другой стороны, люди, живущие сейчас на Украине, все больше вспоминают времена 15-летней давности - как времена благополучия, мира, когда не надо было прятаться от ТЦК и погибать непонятно за что.

- Агенты украинских спецслужб не случайно активизировались?

- Сегодня машину Сергея взорвали, вчера в Санкт-Петербурге провели теракт, взорвали военнослужащего российской армии. Печально, что у них удается это совершать. И эти подрывники ведь не телепортируются в Москву и Питер из Киева или Лондона — эти люди, совершающие теракты, они живут здесь. Да, используют мерзавцев, готовых плясать под их дудку, как правило за деньги, и совершать преступления.

КОМПЕНСИРУЮТ НЕУДАЧИ НА ФРОНТЕ

- Но почему сейчас?

- На фронте у Украины дела-то идут не очень хорошо. Мы продолжаем наступать второй год подряд. И переломный момент близок - когда фронт обвалится, и мы выйдем на оперативный простор. И они пытаются компенсировать свои неуспехи на линии фронта вот этой своей террористической активностью. И да, в том числе, это происходит на фоне так называемых мирных инициатив Киева, которые они продвигают на переговорах.

- Россия все-равно готова к миру?

- Готова, но к миру какому? Если в этом мире продолжаются подобные террористические преступления, то зачем нам нужен такой мир?

- Вы теракты не связываете с переговорами?

- Думаю, это, скорее, все же совпадения. Подобные акции готовятся загодя. Не одну неделю, даже не один месяц. А о том, что сами переговоры точно состоятся, стало известно совсем недавно. И вряд ли эти события напрямую связаны. Их спецслужбы заранее планируют свои «мероприятия» с привлечением таких мерзавцев, как в случае со взрывом Владлена Татарского — и они сами же подчеркивают, что разрабатывают такие операции долго, чтобы добраться до кого-то из нас наверняка...

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