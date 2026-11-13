Экс-премьер Украины Азаров назвал виновных в покушении на Сергея Заворотного: «Он прекрасно знает всю так называемую киевскую элиту»

Политик, писатель, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сергей Заворотный, на которого в пятницу утром было совершено покушение на юге Москвы долгие годы работал с Николаем Азаровым, который был премьером Украины, и был его пресс-секретарем. Сам Николай Янович в эфире канала «Россия 24» рассказал за что террористы положили глаз именно на Заворотного.

- Меня этот чудовищный террористический акт против мирного человека, талантливого журналиста прежде всего, ну просто ужасает. Это еще раз говорит о том, с кем мы имеем дело, - отметил Азаров. - У меня ни капли нет сомнений, что это работа киевских спецслужб, их агентуры на территории России.

На Сергея Заворотного в пятницу было совершено покушение. Фото: кадр видео телеканала "День ТВ"

По словам Азарова Заворотный - «блестящий специалист по Украине», который «практически чуть ли не каждый день публиковал Мощный аналитический материал, разоблачающий киевский режим».

- Всегда он их публиковал под разными псевдонимами. Но, тем не менее, это были потрясающие материалы, - оценил экс-премьер. - Я думаю, что самый главный мотив - это его публицистическая деятельность, нацеленная на разоблачение действий киевского режима. Достаточно посмотреть его публикации.

При этом Азаров заявил, что подготовка к этому теракту велась давно, это видно и по материалам, которые публиковал Заворотный:

- Вычислили адреса, расписание. Кто-то наблюдал. Подложенная взрывчатка была направлена, конечно, не на испуг и не на предупреждение, а на убийство этого человека.

В Москве 13 ноября взорвался автомобиль, который принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова Сергею Заворотному. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

«Я молю Бога, чтобы он выздоровел. Пусть с тяжелыми потерями, но все-таки выздоровел», - отметил Азаров.

- Я много лет с ним, с первого Майдана мы сотрудничаем. Прожили и один Майдан, и второй переворот, и третий Майдан. Я видел его бесстрашие, умение проникать в суть вопроса. Он прекрасно знал всю так называемую элиту киевскую. Прекрасно знал, чем они занимаются, что делают. Для него никаких секретов не было. Он был вхож во все круги, поддерживал контакты и серьезно вел большую работу. Я таких людей по пальцам могу сосчитать, - заявил Николай Азаров.

Этот теракт произошел на фоне переговоров в Абу-Даби, где стороны заявили о прогрессе к достижению мира. Такие же атаки, покушения на российских военных происходили и во время прошлых встреч.

- Мы видим со стороны киевского режима хоть один реальный шаг навстречу к миру, кроме беспрерывной болтовни? Нет таких фактов, - объясняет Азаров. - Если бы любой государственный деятель Украины оценил бы ущерб, который сейчас принесен Украине, он бы ужаснулся и давным-давно подписал все условия по миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве подорвали бывшего собкора «КП» и соратника Азарова: Чем известен Сергей Заворотный

«Таких парней запугать нельзя. Мы будем за него молиться»: экс-главред «КП» Владислав Фронин о Сергее Заворотном

«Сергей Заворотный работал в режиме форсажа»: каким в «Комсомолке» запомнили раненного при подрыве автомобиля экс-помощника Азарова

Генерал Пиночет спросил Сергея Заворотного: «Простите, а вы коммунист?»