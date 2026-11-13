Новости СВО на Украине и боевая сводка на 14 ноября: В Раде заявили, что министра обороны заменят, а Берлин нашел сотни миллионов на украинскую зимовку

В Раде заявили, что министра обороны Украины Евгения Хмара заменят Фото: СОЦСЕТИ.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 ноября:

1. Новости с передовой: освобождены пять поселков

2. Берлин даст Киеву 200 млн, чтобы зиму пережить

3. В Раде предрекли смену министра обороны

4. Чехи поставят украинцам 16 самолетов

5. Таллин наскреб 6.5 миллионов для Киева

6. Коррупционный конвейер смерти

7. В незалежной придумали супер-шторы от осколков

8. ВСУ убили восемь мирных жителей в Самаре и Волгограде

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

«Север» освободил Никольское в Сумской области и Котовку в Харьковской области. Противник потерял 1480 боевиков. Подбиты пять бронемашин, 101 автомобиль, и 31 станция РЭБ.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: свыше 1510 бойцов, 97 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

«Южная» группировка вывела из строя до 1 325 человек. Поражены 11 бронемашин и 13 станций РЭБ.

Фото: Минобороны РФ.

Штурмовики «Центра» взяли под контроль Шиловку в ДНР. Потери украинских формирований - более 2390 военнослужащих. Утилизированы 50 бронемашин, 59 автомобилей и 8 орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Востока» освободили Васильковое и Воскресенку в Запорожской области. ВСУ потеряли 1415 солдат и офицеров. Утрачены 8 бронемашин и 51 автомобиль.

«Днепр» уничтожил 230 националистов. Сожжены 126 автомобилей, 5 орудий и 8 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 18 управляемых авиабомб. Поразили по четыре ракеты Rusty Dagger и «Нептун». Сшибли четыре снаряда HIMARS и 6 177 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Берлин даст Киеву 200 миллионов на «зимовку»

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль радостно отчитался: Берлин отстегнет Киеву дополнительно 200 миллионов евро. Чтобы близкой зимой борцы за демократию не протянули ноги. В совместном заявлении МИДа и Минэкономразвития сказано: «Министерство иностранных дел и министерство экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки выделяют дополнительные 200 млн евро для оказания зимней помощи. Бюджетный комитет Бундестага дал на это зеленый свет». Рождественский немецкий подарок пойдет на поддержание водоснабжения, отопления и подачи электричества в украинских городах. Маловато будет...

Йоханн Вадефуль радостно отчитался: Берлин отстегнет Киеву дополнительно 200 миллионов евро. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

В Раде предрекли смену министра обороны

Марьяна Безуглая, депутат Рады, сообщила: до конца года в незалежной в который раз может смениться глава оборонного ведомства. Парламентарий заявила: «Прогнозирую, что у нас может появиться новый министр обороны – до конца этого года. Надеюсь, что это будет системный человек, который сможет длительное время поработать на должности». Нардеп полагает, что нынешний министр, Евгений Хмара не имеет опыта выстраивания политической стратегии. А боевые заслуги не делают человека автоматически министром обороны. За то время, что Зеленский рулит незалежной, сменилось уже семь глав Минобороны. Ломать не строить...

Нардеп полагает, что нынешний министр, Евгений Хмара не имеет опыта выстраивания политической стратегии Фото: СОЦСЕТИ.

Чехи поставят украинцам 16 самолетов

Глава Минпромторга Чехии, Карел Гавличек, заявил, что его страна готова поставить ВСУ 16 учебно-тренировочных самолетов Skyfox. Пока в Киеве подтвердил закупку четырех таких самолетов, которые могут быть оснащены вооружением для уничтожения дронов. Гавличек, встречаясь с украинским премьером Сергеем Корецким, обсудил возможность новых поставок. F-16 кончились уже?

Чешский самолет Skyfox. Фото: W_Adam/Shutterstock/Fotodom

Таллин наскреб 6.5 миллионов для Киева

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что его страна выделит Украине дополнительный пакет помощи на сумму 6,5 млн евро. По словам Цахкны, которое приводит национальное гостелерадио ERR, 4,5 млн евро направят на поставку Киеву железнодорожных локомотивов. Еще 2 млн евро Таллин выделит по линии программы SPUR 2.0, - то есть на восстановление и реконструкцию незалежной. Все это — как в бочку без дна.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что его страна выделит Украине дополнительный пакет помощи на сумму 6,5 млн евро. Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Коррупционный конвейер смерти

Командиры подразделений ВСУ выбивают деньги у мобилизованных и их родни. Когда деньги заканчиваются, «хероев» отправляют на фронт, в штурмы. Источник в антифашистском подполье Одессы сообщил РИА Новостям: «Призывник становится заложником, а семья платит». Подпольщики уточняют: в украинской армии действует конвейер смерти, где деньги — это смазка. А пыточные ТЦК — важное звено «общеукраинского комбината смерти по монетизации войны». Например, в батальоне «Шквал» 59-й бригады ВСУ, по данным военнослужащего Станислава Меланича, с бойцов регулярно собирали по пять тысяч гривен — это около 110 долларов. После того, как он отказался платить из своей боевой выплаты, его отправили на задание, где он был ранен. Прибывший «на эвакуацию» сослуживец с позывным «Космос» забрал у него одежду и обувь, и бросил его на позиции. Настоящее боевое братство.

Командиры подразделений ВСУ выбивают деньги у мобилизованных и их родни. Фото: ShapikMedia/Shutterstock/Fotodom

В незалежной придумали «баллистические шторы»

Издание Insider сообщает: в незалежной разработали баллистические шторы Bronel. Они как бы защищают помещения от осколков. Защитные панели ставят перед окнами и стеклянными дверьми. Они сделаны из многослойного баллистического материала. Указано, что они якобы могут задерживать осколки стекла, бетона и металла. И даже частично гасят взрывную волну. На испытаниях изделие выдержало попадание осколка, скорость которого была 480 м/с. Их можно раздвигать и закрывать как обычные шторы во время воздушной тревоги. Ну хорошо, дайте две.

ВСУ убили восемь мирных жителей в Самаре и Волгограде

Утром 13 ноября ВСУ атаковали предприятие в Самарской области. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, при налете погибли четыре человека, есть пострадавшие, которые госпитализированы. В те же сутки четыре человека были убиты при налете ВСУ на юг Волгограда. И двое пострадали в результате массированной атаки беспилотников в ночь на 13 ноября. В южной промзоне после падения обломков БПЛА возникли пожары. Также дроны атаковали Московский регион, Ростовскую и другие области: всего за 12 часов Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти 1200 украинских беспилотников. Атака стала одной из крупнейших в этом году. Не могут успокоиться и просто сдаться...