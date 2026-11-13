Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды13 ноября 2026 22:04

Сделано скандальное заявление о Варум и Агутине: "Это свинство"

Виктор Рыбин заявил, что Анжелика Варум все время находится в США
Ольга ЛИБГАРДТ
У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть несколько квартир в США

У Леонида Агутина и Анжелики Варум есть несколько квартир в США

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Виктор Рыбин резко высказался об Анжелике Варум и Леониде Агутине. Певец заявил, что недоволен образом жизни супругов. Мол, они зарабатывают миллионы в России, а тратят деньги в США.

Виктор Рыбин разразился гневной отповедью в адрес Анжелики Варум и Леонида Агутина. Он заявил, что артисты постоянно находятся за границей, но при этом регулярно выступают на крупных российских телепроектах.

Наталья Подольская, Анжелика Варум и Леонид Агутин дружат много лет

Наталья Подольская, Анжелика Варум и Леонид Агутин дружат много лет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

"Они деньги, которые берут здесь, - все туда. Это свинство. Родители там, ребенок. Анжелика вообще все время там сидит, а сюда приезжает на «Песню года» выступить, хапнуть денег. Да, они хапают наши деньги", - раздухарился Рыбин в беседе с Суреном Каграмановым.

64-летний певец высказался и об Алле Пугачевой. Музыкант отметил, что он и его жена Наталья Сенчукова дружили с народной артисткой СССР. Они уважали исполнительницу хита "Позови меня с собой" и до сих пор хранят в памяти воспоминания об их хороших отношениях. "Раньше я мог слушать старые песни Аллы Пугачевой, а сейчас не могу", - сказал Виктор.