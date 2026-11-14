«Ярс» заступил на дежурство: Россия обновляет ядерный щит прямо во время переговоров

Идет плановое обновление российских ядерных вооружений, стратегических ядерных сил России Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Накануне прошло скупое сообщение, что в России загрузили в шахтную пусковую установку баллистическую ракету «Ярс». Министерство обороны РФ пояснило, что это «плановые действия по обновлению арсенала стратегического оружия».

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с вице-президентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитаном 1-го ранга, доктором военных наук Константином Сивковым.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

- Сообщение о загрузке новой баллистики совершенно случайно совпало по времени с переговорами в Абу-Даби, Москве и Дублине?

- Вообще-то, идет именно плановое обновление российских ядерных вооружений, стратегических ядерных сил России. Новый ракетный комплекс, новая ракета, произведенная на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, встала на боевое дежурство.

- А у нас таких несколько сот?

- Около двухсот. «Ярс» относится к разряду легких межконтинентальных баллистических ракет, обеспечивающих доставку до цели ядерных зарядов.

- Насколько высока точность?

- Высокая. Среднетехническое отклонение - в пределе менее 100 метров. Обеспечивает надежное поражение и заглубленных подземных командных пунктов в скальных укрытиях.

«Ярс» заступил на дежурство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

НЕ ТОЛЬКО «ЯРСЫ»

- Например, подземных городов?

- Да, таких, которые строились в США – они «Ярсом» могут быть поражены. Среди плановых мероприятий также поставки ракет «Сармат».

- Они тяжелее «Ярсов»?

- У них моноблочная боевая часть может иметь заряд 25 мегатонн и больше. Такие ракеты способны решать задачи уничтожения подземных городов еще более эффективно, нежели «Ярс».

ШВЕДСКАЯ ОЦЕНКА

- Идет обновление российского ядерного потенциала?

- Активное. По данным SIPRI, шведского института, занимающегося исследованиями вооружений мира, российский ядерный потенциал сегодня оценивается около 4300 ядерных боеголовок разных видов - стратегических и тактических.

- А у американцев?

- У США - порядка 3600. У Китая - около 400 боеголовок. Франция - где-то 290, Британия - где-то 260.

КТО ПОД КОНТРОЛЕМ?

- Но у британцев пуски контролируют американцы?

- Конечно. Это американская ракета Trident II (D5) для субмарин.

- А французы?

- Они сами могут сами пускать. Ракета же Trident II производится в Соединенных Штатах. Установленные на британских подлодках ракеты Trident II включены в единственный так называемый план SIOP. Это план ядерного поражения вооруженных сил США. Пуск этих ракет контролируется американцами. Потому считать ядерный потенциал Великобритании суверенно британским нельзя. А у французов, да, М51.2 – очень хорошая, мощная ракета. Она имеется на вооружении у французских субмарин. Отвечает самым современным требованиям. По некоторым характеристикам, в частности, по точности стрельбы, она превосходит американскую ракету.

ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ

- Это ее они недавно запускали с такой помпой, что Макрон от восторга на палубе фрегата подпрыгивал, глядя на пуск?

- Это был первый пуск ракеты М51.3 с атомной субмарины Le Vigilant. А 64 штуки М51.2 находится на вооружении французских подлодок. Четыре подводных лодки по 16 ракет. Из этих четырех подлодок одна обычно находится на постоянном боевом дежурстве, а три пребывают на базах. Но они тоже находятся в готовности к применению ядерного оружия. И они с баз могут применять оружие.

- Как и у нас?

- Конечно. Кстати, французы у нас постоянно фигурируют в новостной повестке не только по поводу ядерных пусков, ядерных ракет, и учений с ядерным оружием на востоке Европы, но и по поводу того, что Макрон предложил себя в качестве переговорщика по Украине. Титул главы ядерной державы покоя не дает…

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