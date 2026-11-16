Последний эфир Сергея Соседова: Кто заменит звезду в жюри телешоу и что сказала его мама после видео с роковым падением

58-летний Сергей Соседов умер в сентябре 2026 года, но популярное телешоу с его участием продолжает выходить в эфир, так как было отснято незадолго до смерти телеведущего и музыкального критика. По субботам этой осенью в эфире любимый зрителями телепроект — музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» 16+, где Сергей Соседов в жюри. Третий сезон закончили записывать незадолго до командировки Соседова, в которой случилась трагедия — Сергей Васильевич упал с лестницы в отеле и умер от полученной черепно-мозговой травмы. Зрители активно обсуждают в социальных сетях — кто сможет заменить Соседова в жюри? Сайт KP.RU выяснял ответ на этот вопрос.
После последнего эфира с участием Сергея Соседова в социальных сетях началось активное обсуждение темы — кто же заменит музыкального критика в жюри. Телевидение устроено таким образом, что подготовка к съемкам нового сезона развлекательных проектов начинается задолго и до начала самих съемок, и до самого эфира. Сейчас в эфире шоу, где с Соседовым в жюри — Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Ирина Понаровская.
Ведущий проекта Вадим Такменев сообщил в социальных сетях: «Начали работу над новым сезоном «Суперстар». Будут сюрпризы». Среди участников значится певица Линда. А вот в дальнейшем, общаясь с подписчиками Такменев озвучил любопытные детали: «Линда не в жюри. В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет кто именно… 30 января премьера».
Пока имя того, кто заменит Соседова официально не раскрывают. Но среди явных кандидатов в закулисье называют чаще всего имя Давида Виннера. Он не только внешне похож на Сергея Соседова, но также и манерой общения, и начитанностью, и стремлением своеобразно, эмоционально высказывать свою точку зрения. Давиду Виннеру 41 год, он из медицинской семьи, и сам окончил «первый мед» — его специальность нейрофизиолог. Но попал на ТВ и стал журналистом, затем получил второе высшее образование по специальности «режиссер оперного театра». Работал главный редактором на ТВ, сам поет, сейчас у него выходит авторское шоу «Откройте, Давид!» (интервью со звездами). Публика и телезрители знают Давида Виннера как эксперта из сотни на телепроекте «Ну-ка, все вместе!» 12+, где он частенько устраивает провокации и не стесняется спорить то с Николаем Басковым, то с Сергеем Лазаревым. В общем, образован и остр на язык как Соседов.
Также среди кандидатов на замену Сергея Васильевича звучат имена Кирилла Туриченко, Отара Кушанашвили, Сергея Лазарева. Пока интрига, но скоро узнаем кого выбрали.
88-летняя Антонина Петровна Соседова эфиры с участием младшего сына только начала смотреть, первые недели не могла решиться — сердце разрывалось от боли. Показали ей родственники в записи и видео рокового падения Сергей с лестницы в отеле города Нерюнгри, что в Якутии. Этот эпизод демонстрировали в эфире ток-шоу. Антонина Петровна заметила, что сын всегда ходил быстро, а по лестнице передвигался медленно: «Скорее всего, он потерял сознание, потому что так, плашмя, не падают...». При этом мама музыкального критика отмечает, что ничего утверждать не может, так как причина падения ее сына неизвестна — думает, что могли повлиять давние проблемы с давлением.
Причина падения Сергея Соседова с лестница официально также не установлена — ранее из сердечно-сосудистых проблем у него случались скачки давления (резко понижалось). Возможно, что случился инсульт или были другие проблемы. Последствия падения стали причиной смерти. В справке о смерти Сергея Соседова, которую доставили его родным, значится: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.
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