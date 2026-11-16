Последний эфир Сергея Соседова: Кто заменит звезду в жюри телешоу и что сказала его мама после видео с роковым падением

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

58-летний Сергей Соседов умер в сентябре 2026 года, но популярное телешоу с его участием продолжает выходить в эфир, так как было отснято незадолго до смерти телеведущего и музыкального критика. По субботам этой осенью в эфире любимый зрителями телепроект — музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» 16+, где Сергей Соседов в жюри. Третий сезон закончили записывать незадолго до командировки Соседова, в которой случилась трагедия — Сергей Васильевич упал с лестницы в отеле и умер от полученной черепно-мозговой травмы. Зрители активно обсуждают в социальных сетях — кто сможет заменить Соседова в жюри? Сайт KP.RU выяснял ответ на этот вопрос.

КТО ЗАМЕНИТ СОСЕДОВА В ЭФИРЕ

После последнего эфира с участием Сергея Соседова в социальных сетях началось активное обсуждение темы — кто же заменит музыкального критика в жюри. Телевидение устроено таким образом, что подготовка к съемкам нового сезона развлекательных проектов начинается задолго и до начала самих съемок, и до самого эфира. Сейчас в эфире шоу, где с Соседовым в жюри — Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Ирина Понаровская.

Ведущий проекта Вадим Такменев сообщил в социальных сетях: «Начали работу над новым сезоном «Суперстар». Будут сюрпризы». Среди участников значится певица Линда. А вот в дальнейшем, общаясь с подписчиками Такменев озвучил любопытные детали: «Линда не в жюри. В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет кто именно… 30 января премьера».

Пока имя того, кто заменит Соседова официально не раскрывают. Но среди явных кандидатов в закулисье называют чаще всего имя Давида Виннера. Он не только внешне похож на Сергея Соседова, но также и манерой общения, и начитанностью, и стремлением своеобразно, эмоционально высказывать свою точку зрения. Давиду Виннеру 41 год, он из медицинской семьи, и сам окончил «первый мед» — его специальность нейрофизиолог. Но попал на ТВ и стал журналистом, затем получил второе высшее образование по специальности «режиссер оперного театра». Работал главный редактором на ТВ, сам поет, сейчас у него выходит авторское шоу «Откройте, Давид!» (интервью со звездами). Публика и телезрители знают Давида Виннера как эксперта из сотни на телепроекте «Ну-ка, все вместе!» 12+, где он частенько устраивает провокации и не стесняется спорить то с Николаем Басковым, то с Сергеем Лазаревым. В общем, образован и остр на язык как Соседов.

Также среди кандидатов на замену Сергея Васильевича звучат имена Кирилла Туриченко, Отара Кушанашвили, Сергея Лазарева. Пока интрига, но скоро узнаем кого выбрали.

ЧТО СКАЗАЛА МАМА СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

88-летняя Антонина Петровна Соседова эфиры с участием младшего сына только начала смотреть, первые недели не могла решиться — сердце разрывалось от боли. Показали ей родственники в записи и видео рокового падения Сергей с лестницы в отеле города Нерюнгри, что в Якутии. Этот эпизод демонстрировали в эфире ток-шоу. Антонина Петровна заметила, что сын всегда ходил быстро, а по лестнице передвигался медленно: «Скорее всего, он потерял сознание, потому что так, плашмя, не падают...». При этом мама музыкального критика отмечает, что ничего утверждать не может, так как причина падения ее сына неизвестна — думает, что могли повлиять давние проблемы с давлением.

Причина падения Сергея Соседова с лестница официально также не установлена — ранее из сердечно-сосудистых проблем у него случались скачки давления (резко понижалось). Возможно, что случился инсульт или были другие проблемы. Последствия падения стали причиной смерти. В справке о смерти Сергея Соседова, которую доставили его родным, значится: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.

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