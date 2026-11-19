Баста и Юлия Пересильд с мужем Михаилом Милашиным Фото: Евгения ГУСЕВА.

18 ноября в московском отеле The Carlton Moscow прошла одиннадцатая церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды». На красной дорожке собрались актеры, музыканты, спортсмены и представители шоу-бизнеса. Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с гостями о семейных переменах, работе, школьных правилах и планах на будущее. Не обошлось и без неожиданных признаний.

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, приехал на торжество вместе с женой Еленой Пинской. На вопрос корреспондента «Комсомолки», за кого артист собирается болеть на премии, музыкант ответил без раздумий: «За ЦСКА, конечно же!»

Сергей Бурунов и Баста с женой Еленой Фото: Евгения ГУСЕВА.

Игорь Верник тоже пришел поддержать своих. Сам актер в числе номинантов не оказался, зато в списке претендентов на награду был его наследник. «Я сегодня не номинирован, но мой сын номинирован! Я болею за кино, за театр, за музыку!»

Игорь Верник Фото: Евгения ГУСЕВА.

Павел Прилучный, напротив, решил не скрывать собственных амбиций. На церемонию он приехал с женой Зепюр Брутян и сразу обозначил, кому желает победы: «За себя болею, конечно!»

Екатерина Волкова тем временем поделилась радостной семейной новостью: актриса стала бабушкой в четвертый раз. Теперь в ее семье три внука и одна внучка. При этом артистка не считает, что новый статус мешает ей оставаться молодой душой. «Такие современные бабушки. Я ощущаю себя бабушкой, пеку блинчики, делаю пирожки», — рассказала Волкова. Она также призналась, что старается баловать младшее поколение и считает себя очень доброй бабушкой.

Для гимнастки Дины Авериной этот год тоже стал особенным: в конце августа у нее с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, родился сын Лев. Спортсменка призналась, что первые месяцы материнства оказались легче, чем она представляла. «Я, если честно, думала, что будет намного сложнее, но понимаю, что со всем можно справиться. И даже бессонные ночи можно как-то подстроить под свой режим, свой ритм жизни и даже ложиться раньше спать», — поделилась Дина. Сейчас родители с удовольствием наблюдают за первыми успехами малыша.

В день премии столицу завалило снегом, актер Сергей Бурунов рассказал, что к зимним хлопотам предпочитает готовиться самостоятельно. У актера есть специальная техника для уборки снега, но и обычную лопату он не откладывает в сторону. «У меня есть снегоуборщик, да, я чищу сам. И бывает и лопатой, а как, что делать?» — поделился артист.

Сергей Бурунов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Слава Копейкин, похоже, особенно обрадовался возможности пообщаться с журналистами. В сентябре актер жаловался корреспонденту «Комсомольской правды», что менеджер не разрешает ему давать интервью. На этот раз звезда «Слова пацана» сам напомнил о той истории и заявил: «Смотрите, я даю интервью! Смотрите! Я хочу, я очень хочу давать интервью! Мне разрешили в этот раз!» Заодно артист придумал для премии собственную номинацию — «Мистер хайп — 2026», а главным соперником в наступающем году назвал самого себя.

Слава Копейкин Фото: Евгения ГУСЕВА.

Юлия Пересильд впервые появилась на светском мероприятии вместе с мужем, кинооператором Михаилом Милашиным. Актриса с юмором отреагировала на вопрос о том, является ли супруг-оператор подарком для артистки или, наоборот, испытанием. «Я думаю, что в случае с Мишей — награда», — ответила звезда. Вместе пара работала лишь однажды. Напомним, Пересильд и Милашин сыграли свадьбу в августе 2026 года, но о переменах в личной жизни актриса некоторое время не рассказывала публично.

Михаил Милашин и Юлия Пересильд Фото: Евгения ГУСЕВА.

Среди гостей церемонии также были Зара, Анастасия Красовская, Петр Федоров, Евгения Медведева с мужем Ильдаром Гайнутдиновым, Леонид Ярмольник, Константин Безруков с женой, Мария Погребняк, Яна Рудковская, Полина Гагарина, Федор Бондарчук, Рузиль Минекаев с беременной супругой Азизой и четырехлетним сыном Рэмилем и многие другие.

Леонид Ярмольник и Александр Петров Фото: Евгения ГУСЕВА.

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