«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 24 ноября:

1. Новости с передовой: сбиты 819 дронов

2. Киев взбесил итальянского вице-премьера

3. Зеленский списал Одессу в утиль

4. Главком ВСУ вызвал недовольство «Верховного»

5. Украинская металлургия обрушивает бюджет незалежной

6. Боевик-алкаш, задавивший девочку, стал Героем Украины

7. Жительница Новой Каховки получила 13 лет за госизмену

8. Виновных в ударе по русским кораблям назвали в Ливии

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 24 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника до 160 боевиков. Подбиты бронемашина, 12 автомобилей и 9 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

«Запад» нанес ВСУ такой урон: свыше 220 бойцов, орудие полевой артиллерии и 9 автомобилей.

«Юг» вывел из строя более 175 солдат и офицеров. Поражены четыре бронемашины, 22 автомобиля и три станции РЭБ.

«Центр» уничтожил до 340 националистов. Сжег четыре бронемашины, 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

«Восток» нивелировал 195 военнослужащих. Утилизированы бронемашина, гаубица «Богдана» и два автомобиля.

На счету «Днепра» - до 20 боевиков, 16 автомобилей и три станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 4 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 819 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 24 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киев взбесил итальянского вице-премьера

Маттео Сальвини, итальянский вице-премьер, заявил: Рим потребует от Киева удалить имена всех итальянских граждан из базы ресурса «Миротворец»*. И добиться закрытия сайта-урода. Сам Сальвин внезапно оказался в этих «черных списках - и вдруг выпал. Отреагировал на это так: «Знаю, что мое имя убрали из списка на этом террористическом сайте. Но этого недостаточно. Этот ресурс разжигает насилие. Мы требуем закрытия самого сайта». А зачем требовать закрытия — просто прекратите поставки ЗРК, САУ и бронемашин, и будет вам счастье.

Зеленский ставит на Одессе крест

Владимир Зеленский внезапно обратил внимание на юго-запад рассыпающейся державы. В своем Telegram-канале он как бы опечалился по поводу ситуацию в городе-герое на черноморском побережье: «Одесса и область. Уже несколько дней ситуация очень сложная». Признал, что в выходные в жемчужине у моря начался блэкаут. В некогда миллионном городе нет не только электричества, но и воды, и отопления. В «Укрэнерго» сообщают: физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии, поскольку «повреждена ключевая инфраструктура». Вопрос про то, кто в этом виноват, повисает в воздухе?

Владимир Зеленский внезапно обратил внимание на юго-запад рассыпающейся державы. Фото: REUTERS.

Главкомом ВСУ недоволен сам «верховный главнокомандующий»

«СТРАНА.ua» информирует: Владимир Зеленский дал понять, что недоволен работой главкома ВСУ Михаила Драпатого. Это следует в том числе из постов Зеленского в Telegram. Где трагикомик-квнщик написал, что жестко обсудил с военными способность армии защищаться от российских ударов: «Обсудили это с главкомом ВСУ. Я рассчитываю на ПОЛНОЕ выполнение определённых защитных задач». Зеленский дал понять, что пока он этого не видит. «Верховный» возмущен сообщениями с фронта о вспыхивающих бунтах. Когда, например, Драпатому пришлось мчаться в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* - чтобы снять недовольство. Снимай, не снимай, а придет 45-й и новый май.

Владимир Зеленский дал понять, что недоволен работой главкома ВСУ Михаила Драпатого. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская металлургия обрушивает бюджет незалежной

Издание «Инсайдер» бьет в колокола: кризис металлургии в незалежной перерастает в бюджетный кризис. В публикации говорится: «После остановки предприятий «Метинвест» сократил налоговые платежи на 6%. На Днепровском металлургическом заводе налоговые отчисления сократились почти наполовину. «АрселорМиттал Кривой Рог» остановлен на неопределённый срок». Власти Кривого Рога, где родился Зеленский, объявили о приостановке ремонта дорог, коммунальной инфраструктуры, школ и больниц. А также о софинансирование грантовых программ. А вы Урсуле отбейте телеграмму - и пожалуйтесь на земляка.

Боевик-алкаш, задавивший девочку, стал Героем Украины

Боевик ВСУ, который в пьяном виде задавил на БМП девочку в ныне освобожденной Константиновке в ДНР, позже получил звание Героя Украины. На телеканале «Звезда» об этом поведал житель города Юрий Бурдюков. Он рассказал, что после гибели ребенка жители Константиновки пошли колонной к месту происшествия. А боевики открыли огонь и разогнали протестующих. Бурдюков вспомнил этот так: «Много молодых ребят поднялось тогда. Ну как это - раздавить девочку, он просто пьяный был, и ему ничего не было. А потом ему еще и Героя вручили». Ну, какая страна, такие и герои.

Жительнице Новой Каховки дали 13 лет

По данным прокуратуры Херсонской области, областной суд приговорил 36-летнюю жительницу Новой Каховки к 13 годам колонии общего режима. Эта дама с августа 2023-го по май 2024-го по своей воле и за мзду малую собирала информацию о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ. И пересылала их представителю разведки Украины. Эти данные впоследствии ВСУ использовали для ударов по позициям наших военных. Женщину признали виновной по статье о госизмене. 13 лет она проведет в колонии общего режима. И выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей. Если перевыполнит план по варжекам.

Виновных в ударе по русским кораблям назвали в Ливии

Муса аль-Куни, зампредседателя Президентского совета Ливии, возложил на Киев ответственность за нападение на ливийский порт Бенгази, когда был поражен в том числе российский корвет. Он заявил: «Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству». Ливийская сторона предупредила Киев о недопустимости превращения этой североафриканской страны в арену сведения международных счетов. Государство не будет оставаться безучастным и предпримет дипломатические меры на региональном и международном уровнях. Так должен поступать каждый.

* запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

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