Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Главное

В нашем материале главное из ответов главы государства Фото: REUTERS

30 июня прошла 18-я по счету Прямая линия Владимира Путина. За три часа и 48 минут президент ответил на 68 вопросов – он рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и чем нам грозит глобальное потепление. В нашем материале главное из ответов главы государства – каждый вопрос в одном предложении.

Обязательная вакцинация будет?

- Для всего населения – нет, для людей из групп риска – да.

Ждать ли общероссийский локдаун?

- Нет, власти регионов делают все, чтобы этого не допустить.

Чем привился Путин?

- Спутником V – у него защита действует дольше, чем у вакцины Вектора, но вообще все наши прививки хорошие.

Эпидемия – это заговор глобальных элит?

- Нет, все болеют по-честному, версия с заговором – полная «чушь».

Могут ли заставить привиться, если есть противопоказания?

- Нет.

Есть бесплатная реабилитация для переболевших ковидом?

- Будет, но сейчас ее почти нет.

Почему Украина не числится недружественной?

- Потому что русские и украинцы – один народ, дробление только делает нас слабее.

Почему бананы дешевле моркови?

- Потому что мировые цены на продукты растут, и мы вообще выращиваем мало овощей.

Будет ли налог на скот?

- Нет.

За что Омск лишает жителей звания ветерана труда?

- Есть проблема, муниципалы поступают необоснованно – будем надеяться, что такого больше не будет.

Общепит освободят от НДС?

- Да, но только, если бизнес будет работать прозрачно, с чеками и накладными.

Бизнесу в Сургуте не дают выгодные кредиты без залога.

- Странно, ведь государство дало 1 трлн. рублей на кредитование малого и среднего бизнеса, хотя и этого может быть недостаточно.

Когда разгонят все мошеннические службы безопасности банков?

- Когда полиция получит оперативный доступ к банковской тайне и сможет быстро проверять сомнительные операции.

Мир стоял на грани Третьей мировой из-за британского эсминца у Крыма?

- Нет – на Западе боятся войны с нами, но милитаризация Украины нас все равно беспокоит.

Родителям школьников дадут по 10 тысяч рублей?

- Да, с августа – Минфин деньги зарезервировал.

Помогите всем закредитованным беднякам России.

- Государство поможет – только-только был подписан закон о том, что кредитор не может снять деньги со счета должника, если тот получает прожиточный минимум.

Дрова дорогие, газовые баллоны запретили – как жить пенсионерам в Свердловской области?

- Если газ есть у чиновников по соседству, то трубу должны дотянуть и до вашего участка.

Иностранные соцсети заблокируют?

- Нет, но если они будут нарушать наши законы, то их работу могут притормозить.

В деревне Демьянка Тюменской области жителям прислали платежки за ЖКУ на 70 тысяч рублей.

- Цифры обескураживают, будем разбираться.

Почему только у Дальнего Востока есть курирующий вице-премьер?

- Не переживайте, Мишустин предложит программу, чтобы каждый вице-премьер курировал отдельную территорию.

Что делать с грязной водопроводной водой в Пскове?

- Построим станцию водоочистки, на инфраструктурные проекты выделено 800 млрд. рублей.

В Пензе нельзя пить воду из-под крана.

- Из-за сдерживания тарифов ЖКХ недофинансировано, но правительство уже выделило деньги на модернизацию коммуналки.

Школа под Уссурийском разваливается, дети учатся в две смены.

- Деньги на новые школы есть, нужно, чтобы регион грамотно составил заявку.

Жительницу Новокузнецка обещают лишить опекунства над внучкой из-за жалобы президенту.

- Ничего не бойтесь, надеюсь, что губернатор обратит внимание на чиновников, запугивающих людей, примет меры и доложит.

У сельских школьников нет денег на театр.

- Ученикам на лето дадут по 4000 рублей, чтобы могли ходить по музеям или театрам.

Зачем надо было встречаться с Байденом?

- Потому что часть элит в США понимает, что однополярного мира больше нет, и вообще от президента многое зависит.

Почему мусор в провинции выкидывать далеко, а разделенные отходы все равно сваливают в один грузовик?

- Потому что мусорная реформа только начинается, а фирмы, которые не способствуют разделению отходов, надо привлекать к ответственности.

В Омске грязный воздух.

- К 2024 году воздух очистится на 20%, а вообще многие загрязнители остались еще со времен СССР.

Что происходит с климатом?

- Ничего хорошего, мы боремся с глобальным потеплением, но параллельно готовимся к худшему.

Почему Путин за Единую Россию?

- Потому что партия не принимает популистские законы, а делает то, что надо, иногда себе же во вред.

Наши проиграли в футболе и хоккее.

- Надо довериться специалистам и двигаться дальше.

Почему в России так дорого отдыхать?

- Потому что в отрасль долго не вкладывали деньги, но сейчас положение исправляется.

Что поет президент?

- Русские, советские содержательные песни.

Дорогу затапливает из-за ошибки строителей, что делать?

- Переходить на контракты полного цикла, чтобы строители не только строили, но и обслуживали дороги в последующем.

Когда достроят метро в Челябинске?

- Скоро, есть 40 млрд. рублей, чтобы пустить под землей трамвай.

Квартиры дорожают из-за льготной ипотеки.

- Да, но без нее было бы хуже, плюс на стоимость квартир влияют дорожавшие материалы и рабочая сила.

Отправьте на Донбасс вакцины от короны.

- Уже 90 тысяч доз отправили, нужно больше – будут.

Какой вы видите Россию будущего?

- Великой из-за сильного научного и человеческого потенциала.

Любимые художественные произведения?

- «Война и мир», «Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром», «Колобок».

Чем займетесь после отставки?

- Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

Как вы относитесь к диетам?

- У меня есть общее правило – можно назвать это диетой, а можно не называть – все хорошо в меру.

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