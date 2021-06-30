Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Главное

В нашем материале главное из ответов главы государства
Фото: REUTERS
30 июня прошла 18-я по счету Прямая линия Владимира Путина. За три часа и 48 минут президент ответил на 68 вопросов – он рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и чем нам грозит глобальное потепление. В нашем материале главное из ответов главы государства – каждый вопрос в одном предложении.
Обязательная вакцинация будет?
- Для всего населения – нет, для людей из групп риска – да.
Ждать ли общероссийский локдаун?
- Нет, власти регионов делают все, чтобы этого не допустить.
Чем привился Путин?
- Спутником V – у него защита действует дольше, чем у вакцины Вектора, но вообще все наши прививки хорошие.
Эпидемия – это заговор глобальных элит?
- Нет, все болеют по-честному, версия с заговором – полная «чушь».
Могут ли заставить привиться, если есть противопоказания?
- Нет.
Есть бесплатная реабилитация для переболевших ковидом?
- Будет, но сейчас ее почти нет.
Почему Украина не числится недружественной?
- Потому что русские и украинцы – один народ, дробление только делает нас слабее.
Почему бананы дешевле моркови?
- Потому что мировые цены на продукты растут, и мы вообще выращиваем мало овощей.
Будет ли налог на скот?
- Нет.
За что Омск лишает жителей звания ветерана труда?
- Есть проблема, муниципалы поступают необоснованно – будем надеяться, что такого больше не будет.
Общепит освободят от НДС?
- Да, но только, если бизнес будет работать прозрачно, с чеками и накладными.
Бизнесу в Сургуте не дают выгодные кредиты без залога.
- Странно, ведь государство дало 1 трлн. рублей на кредитование малого и среднего бизнеса, хотя и этого может быть недостаточно.
Когда разгонят все мошеннические службы безопасности банков?
- Когда полиция получит оперативный доступ к банковской тайне и сможет быстро проверять сомнительные операции.
Мир стоял на грани Третьей мировой из-за британского эсминца у Крыма?
- Нет – на Западе боятся войны с нами, но милитаризация Украины нас все равно беспокоит.
Родителям школьников дадут по 10 тысяч рублей?
- Да, с августа – Минфин деньги зарезервировал.
Помогите всем закредитованным беднякам России.
- Государство поможет – только-только был подписан закон о том, что кредитор не может снять деньги со счета должника, если тот получает прожиточный минимум.
Дрова дорогие, газовые баллоны запретили – как жить пенсионерам в Свердловской области?
- Если газ есть у чиновников по соседству, то трубу должны дотянуть и до вашего участка.
Иностранные соцсети заблокируют?
- Нет, но если они будут нарушать наши законы, то их работу могут притормозить.
В деревне Демьянка Тюменской области жителям прислали платежки за ЖКУ на 70 тысяч рублей.
- Цифры обескураживают, будем разбираться.
Почему только у Дальнего Востока есть курирующий вице-премьер?
- Не переживайте, Мишустин предложит программу, чтобы каждый вице-премьер курировал отдельную территорию.
Что делать с грязной водопроводной водой в Пскове?
- Построим станцию водоочистки, на инфраструктурные проекты выделено 800 млрд. рублей.
В Пензе нельзя пить воду из-под крана.
- Из-за сдерживания тарифов ЖКХ недофинансировано, но правительство уже выделило деньги на модернизацию коммуналки.
Школа под Уссурийском разваливается, дети учатся в две смены.
- Деньги на новые школы есть, нужно, чтобы регион грамотно составил заявку.
Жительницу Новокузнецка обещают лишить опекунства над внучкой из-за жалобы президенту.
- Ничего не бойтесь, надеюсь, что губернатор обратит внимание на чиновников, запугивающих людей, примет меры и доложит.
У сельских школьников нет денег на театр.
- Ученикам на лето дадут по 4000 рублей, чтобы могли ходить по музеям или театрам.
Зачем надо было встречаться с Байденом?
- Потому что часть элит в США понимает, что однополярного мира больше нет, и вообще от президента многое зависит.
Почему мусор в провинции выкидывать далеко, а разделенные отходы все равно сваливают в один грузовик?
- Потому что мусорная реформа только начинается, а фирмы, которые не способствуют разделению отходов, надо привлекать к ответственности.
В Омске грязный воздух.
- К 2024 году воздух очистится на 20%, а вообще многие загрязнители остались еще со времен СССР.
Что происходит с климатом?
- Ничего хорошего, мы боремся с глобальным потеплением, но параллельно готовимся к худшему.
Почему Путин за Единую Россию?
- Потому что партия не принимает популистские законы, а делает то, что надо, иногда себе же во вред.
Наши проиграли в футболе и хоккее.
- Надо довериться специалистам и двигаться дальше.
Почему в России так дорого отдыхать?
- Потому что в отрасль долго не вкладывали деньги, но сейчас положение исправляется.
Что поет президент?
- Русские, советские содержательные песни.
Дорогу затапливает из-за ошибки строителей, что делать?
- Переходить на контракты полного цикла, чтобы строители не только строили, но и обслуживали дороги в последующем.
Когда достроят метро в Челябинске?
- Скоро, есть 40 млрд. рублей, чтобы пустить под землей трамвай.
Квартиры дорожают из-за льготной ипотеки.
- Да, но без нее было бы хуже, плюс на стоимость квартир влияют дорожавшие материалы и рабочая сила.
Отправьте на Донбасс вакцины от короны.
- Уже 90 тысяч доз отправили, нужно больше – будут.
Какой вы видите Россию будущего?
- Великой из-за сильного научного и человеческого потенциала.
Любимые художественные произведения?
- «Война и мир», «Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром», «Колобок».
Чем займетесь после отставки?
- Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.
Как вы относитесь к диетам?
- У меня есть общее правило – можно назвать это диетой, а можно не называть – все хорошо в меру.
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