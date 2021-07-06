Раздавленная горем Юлия Меньшова расплакалась из-за родителей

Юлия Меньшова в телешоу "Сегодня вечером". Фото: YouTube

На хрупкие плечи Юлии Меньшовой свалилось огромное горе. Умер ее отец - 81-летний режиссер Владимир Меньшов. А мама Вера Алентова находится в больнице. Известно, что 79-летняя актриса смогла побороть кризисное состояние. Но о выписке речи пока не идет. Наследница звезд занимается организацией прощания и похорон. И нет-нет, да и поделится с поклонниками нахлынувшими эмоциями.

Юлия Меньшова показала место свиданий ее знаменитых родителей - Веры Алентовой и Владимира Меньшова. При этом актриса честно призналась, что не смогла сдержать слез и расплакалась из-за родителей. Она также поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

Оказывается, в молодости Алентова и Меньшов ходили на свидания в кинотеатр "Художественный". Актеры, по словам их дочери, часто в студенческие годы бывали там на киносеансах.

Наследница показала, что на фасаде здания на протяжении всего дня горела надпись: "Спасибо, Владимир Меньшов!". Его наследница была тронута до глубины души. "Как круто! Вчера весь день на фасаде отреставрированного кинотеатра «Художественный» висела эта надпись. Спасибо и тем, кто придумал эту «акцию», потому что она реально трогала до слез", - написала Меньшова в блоге.

Ранее стали известны подробности болезни Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. 81-летний артист заболел еще в мае сразу после Дня Победы, но от госпитализации отказался. У него незначительно поднялась температура. Супруга мэтра вызвала врача и отправила Владимира Валентиновича на КТ. Но тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а легкие на снимках оказались чистыми.

В конце июня Владимиру Валентиновичу стало резко хуже. После обследований у Меньшова обнаружили вирусную пневмонию на фоне коронавируса и дыхательную недостаточность третьей степени. Медики пытались всеми силами помочь звездному пациенту, но опасный вирус оказался сильнее.

Вера Валентиновна попала в клинику вслед за мужем. Как утверждает продюсер Александр Литвинов, звезда фильма "Москва слезам не верит" перенесла кризисное состояние. Медикам пришлось поместить знаменитость под особый контроль. Сейчас ее перевели в обычную палату.

Прощание с Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Доме кино. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.