"Это страшно": вдова Алексея Баталова высказалась о Вере Алентовой

Актриса Вера Алентова. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вдова Алексея Баталова похоронила знаменитого супруга в 2017 году. Гитана Леонтенко по сей день не оправилась от смерти любимого Алешеньки, о чем она неоднократно говорила. Женщина решила поддержать Веру Алентову, чей 81-летний муж Владимир Меньшов умер 5 июля в одной из больниц Москвы.

Вдова Алексея Баталова очень тепло относилась к Владимиру Меньшову. Четыре года назад знаменитый режиссер на похоронах Алексея Владимировича просил не задавать вопросов. По его словам, ушел не просто коллега, а друг.

"Алеша очень тепло к нему относился. Они часто созванивались", - вспоминает Гитана Леонтенко.

Народный артист СССР Алексей Баталов с супругой Гитаной Леонтенко. Фото: кадр видео Первого канала

По словам вдовы, Меньшову и Баталову не раз предлагали снять вторую часть культового фильма "Москва слезам не верит". Вот только артисты каждый раз отказывались, хотя сами между собой часто обсуждали, какой могла стать судьба каждого героя.

"Только теперь я понимаю, как было бы здорово, если бы они осуществили все то, о чем говорили. Они были очень талантливыми, а Володя и вовсе не был похож ни на одного режиссера. Леша говорил, что Меньшова нельзя ни с кем сравнивать. Он очень его уважал и считал, что своей работой он очень много делает для нашей страны", - поделилась Гитана Аркадьевна.

Она также высказалась о Вере Алентовой, которая потеряла любимого мужа. "Я ее понимаю. Она всю жизнь прожила с одним мужем", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Леонтенко напомнила, что более 60 лет была с Баталовым. "Вы представляете, человек с вами рядом всю жизнь, и вдруг, он уходит. Это страшно… К сожалению, это придется пережить каждому, смерть неминуема", - резюмировала вдова Баталова.

Отметим, в настоящее время Алентова находится в больнице. Она была госпитализирована вслед за мужем. Актрисе в конце июня диагностировали коронавирус. Близкие не распространяются о состоянии Веры Валентиновны.