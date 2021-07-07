Вера Алентова попала в реанимацию после смерти Владимира Меньшова

Актрисе диагностировали коронавирус в конце июня, когда она попала в больницу вслед за мужем Владимиром Меньшовым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Веру Алентову перевели в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова. Состояние звезды фильма "Москва слезам не верит" резко ухудшилось. Врачи придерживаются мнения, что артистка не сможет посетить похороны своего супруга. Поклонники переживают за Веру Валентиновну и пытаются поддержать ее дочь Юлию Меньшову.

Врачи продолжают бороться за жизнь народной артистки России Веры Алентовой. Актрисе диагностировали коронавирус в конце июня, когда она попала в больницу вслед за мужем Владимиром Меньшовым. Сначала сообщалось, что самый опасный этап болезни уже позади. Мол, Веру Валентиновну даже перевели в обычную палату. И вот теперь стало известно, что звезду положили в реанимацию, передает 5-tv.ru.

Скорее всего, артистка не сможет быть на похоронах Меньшова. Они запланированы на 8 июля. Поклонники легендарного режиссера смогут проститься с ним в московском Доме кино. Деятель искусства будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым, уверяют РИА Новости.

Ранее стали известны подробности болезни режиссера, которая привела к его смерти. Владимир Валентинович заболел сразу после Парада Победы. Супруга тут же забила тревогу, решив, что муж мог заразиться коронавирусом. Она вызвала врача и отправила Владимира Валентиновича на КТ. Но тест на COVID-19 показал отрицательный результат, а легкие на снимках оказались чистыми.

Но в конце июня Меньшову стало резко хуже. Однако Владимир Валентинович полагал, что поводов для беспокойства нет и отказывался ехать в больницу, пишет сайт mk.ru. Уже на следующий день народного артиста экстренно госпитализировали в 15-ю городскую больницу. После обследований у мэтра обнаружили вирусную пневмонию на фоне коронавируса и дыхательную недостаточность третьей степени.