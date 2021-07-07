Юлия Меньшова показала похудевшую из-за тяжелой болезни Веру Алентову

Актрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова показала фотографию с Верой Алентовой. 51-летняя актриса трогательно держит маму за руку. При этом видно, как сильно похудела из-за тяжелого недуга вдова Владимира Меньшова.

Юлия Меньшова находится рядом с мамой Верой Алентовой. Звезду фильма "Москва слезам не верит" привезли домой из больницы. 79-летняя вдова Владимира Меньшова сильно похудела. Это видно по фотографии, которую опубликовала дочь артистов. "Мамочка дома", - поведала телеведущая.

Вера Валентиновна переболела коронавирусом. Во время лечения она перенесла кризисное состояние. Медикам даже пришлось поместить ее под особый контроль. "Врачам удалось купировать опасный момент в ее состоянии", - говорил продюсер Александр Литвинов.

Юлия Меньшова находится рядом с мамой Верой Алентовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одному Богу известно, как переносит артистка известие о смерти мужа. Меньшова не стала сообщать никаких подробностей о самочувствии Алентовой. Пока не понятно, сможет ли она завтра, 8 июля, присутствовать на церемонии прощания с супругом, которая пройдет в Большом зале Дома кино. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.

"Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ешкин кот!»", - отмечала Юлия.

Отметим, в последнее время Меньшов и Алентова жили в центре столицы в квартире стоимостью 50 миллионов рублей. Также на Владимира Валентиновича записан дом в Подмосковье с большим участком, расположенный в живописном месте недалеко от села Игнатово. Стоимость особняка варьируется от 30 до 40 миллионов. Рядом находятся лес и база отдыха. А еще супруги часто гуляли у озера, расположенного неподалеку. А когда лил дождь, режиссер очень любил сидеть у камина.